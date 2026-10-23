Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias

Como si esto fuera poco, el jurado también tuvo en cuenta que Messi es el futbolista con más títulos en la historia del fútbol e hizo énfasis en su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo.

Messi llegó este jueves a España, donde fue recibido por miles de fanáticos y rompió el protocolo para acercarse a firmar autógrafos y cenó con el rey Felipe VI y la reina Letizia.

Por haber sido galardonado con este premio, Messi recibió una escultura creada por el artista Joan Miró, un diploma acreditativo, una insignia conmemorativa y 50 mil euros.

Lionel Messi recibe el premio Princesa de Asturias: se reune con el Rey Felipe VI y la Reina Letizia



Así fue recibido junto a Antonela por la princesa Leonor. pic.twitter.com/Z8CYOgwP2V — Siempre Con Argentina (@siempreconargok) October 23, 2026

El consejo de su padre que recordó Messi

Este jueves recordó cómo Jorge, su padre, esperó esta distinción: "Él estaba muy ilusionado con este premio".

Además, reveló el consejo que siempre le dio Jorge desde muy chico y que implementó en toda su carrera: “Hablaba continuamente con mi papá de fútbol, intercambiábamos ideas o pensamientos, pero si tengo que decir uno, es que, a pesar de cómo fuera en un partido o entrenamiento, nunca dejé de intentar lo que yo era, de agarrar la pelota y de intentarlo, salga bien o mal; que no me quede con eso, que siempre hay una jugada más”.