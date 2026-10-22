Una camioneta chocó una moto en Santa Lucía y el motociclista fue hospitalizado

De acuerdo con la información policial, la camioneta era conducida por María Carmona, quien circulaba por Hipólito Yrigoyen, de este a oeste. Al llegar a la intersección con la lateral este de Circunvalación, impactó contra una motocicleta Corven de 110 cilindradas que conducía Ramiro David Silva, en sentido de sur a norte.

Tras el choque, el motociclista quedó inconsciente sobre el asfalto. Personal de emergencias médicas llegó al lugar y lo trasladó al Hospital Dr. Guillermo Rawson para recibir atención. Hasta el momento, no se informó oficialmente la gravedad de las lesiones ni su evolución.

El siniestro también habría sido presenciado por tres personas que circulaban detrás de la camioneta y que podrían aportar datos para esclarecer la mecánica del hecho.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 5ª y se realizaron las primeras medidas para reconstruir lo ocurrido. La conductora de la Fiat Toro fue sometida a una prueba de alcoholemia, que dio resultado negativo.

La causa quedó bajo la intervención de los funcionarios judiciales Sebastián Gómez y Agostina Pérez. Con el registro de la cámara del CISEM y los testimonios recogidos, las autoridades deberán establecer las circunstancias del choque y las eventuales responsabilidades.