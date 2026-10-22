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Una camioneta chocó una moto en Santa Lucía y el motociclista fue hospitalizado

El accidente ocurrió en el cruce de avenida Hipólito Yrigoyen y la lateral este de Circunvalación. El motociclista quedó inconsciente sobre el asfalto y fue trasladado al Hospital Rawson. El momento del impacto quedó registrado en un video.

Un violento accidente de tránsito ocurrido este jueves en Santa Lucía dejó a un motociclista herido y hospitalizado, luego de colisionar con una camioneta Fiat Toro en el cruce de avenida Hipólito Yrigoyen y la lateral este de avenida Circunvalación.

El impacto fue de tal magnitud que el conductor de la moto quedó tendido inconsciente sobre la calzada y, según los primeros testimonios, el vehículo menor habría sido arrastrado varios metros.

El episodio ocurrió durante la tarde y quedó registrado por una cámara domo del CISEM ubicada en la zona. Las imágenes permitirán reconstruir la secuencia del choque, mientras la investigación busca establecer cómo se produjo la colisión.

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De acuerdo con la información policial, la camioneta era conducida por María Carmona, quien circulaba por Hipólito Yrigoyen, de este a oeste. Al llegar a la intersección con la lateral este de Circunvalación, impactó contra una motocicleta Corven de 110 cilindradas que conducía Ramiro David Silva, en sentido de sur a norte.

Tras el choque, el motociclista quedó inconsciente sobre el asfalto. Personal de emergencias médicas llegó al lugar y lo trasladó al Hospital Dr. Guillermo Rawson para recibir atención. Hasta el momento, no se informó oficialmente la gravedad de las lesiones ni su evolución.

El siniestro también habría sido presenciado por tres personas que circulaban detrás de la camioneta y que podrían aportar datos para esclarecer la mecánica del hecho.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 5ª y se realizaron las primeras medidas para reconstruir lo ocurrido. La conductora de la Fiat Toro fue sometida a una prueba de alcoholemia, que dio resultado negativo.

La causa quedó bajo la intervención de los funcionarios judiciales Sebastián Gómez y Agostina Pérez. Con el registro de la cámara del CISEM y los testimonios recogidos, las autoridades deberán establecer las circunstancias del choque y las eventuales responsabilidades.

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