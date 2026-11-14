Cómo controlar la humedad de las paredes con vinagre

Cuando el revoque empieza a desmoronarse, la pintura se salta y aparece ese molesto polvillo blanco en la base de los muros, nos encontramos ante una pared profundamente carcomida por la humedad.
Aunque para muchos la primera solución parece ser encarar una obra costosa, existe un remedio casero, económico y muy efectivo que permite sanar la superficie antes de volver a pintar o revestir. La combinación de dos ingredientes clave de la cocina, como el vinagre y el bicarbonato de sodio, se posiciona como una barrera natural ideal para decirle adiós a esta humedad.
Por qué el vinagre y el bicarbonato de sodio son aliados contra la humedad
El salitre y el moho no solo arruinan la estética del hogar, sino que desgastan los materiales hasta desgranar el yeso o el cemento.
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- Vinagre blanco: su contenido de ácido acético funciona como un potente fungicida natural capaz de penetrar los poros del revoque para matar las esporas de hongos de raíz y neutralizar el olor a encerrado.
- Bicarbonato de sodio: actúa como un abrasivo suave, absorbe la humedad atrapada y neutraliza la alcalinidad de las sales que desgastan la mampostería.
El paso a paso para aplicar este truco casero
Para lograr que el tratamiento rinda al máximo y devuelva la firmeza a la pared, se deben seguir los siguientes pasos:
- Raspado de la zona afectada: antes de aplicar cualquier preparación, hay que remover toda la pintura suelta y el revoque arenoso con una espátula o cepillo de cerdas duras hasta llegar al material firme.
- Aplicación del vinagre: rociar la superficie raspada con vinagre blanco puro y dejar actuar durante unos 20 o 30 minutos para eliminar gérmenes e impurezas.
- Pasta de bicarbonato: mezclar bicarbonato de sodio con unas gotas de agua hasta formar una pasta espesa. Colocar esta preparación directamente sobre las manchas o zonas con eflorescencia salina y frotar suavemente con un cepillo.
- Limpieza y secado: retirar los restos con un trapo húmedo y dejar ventilar el ambiente por 24 a 48 horas. Una vez totalmente seco el muro, la superficie quedará desinfectada y lista para aplicar fijador, masilla o pintura antihumedad.