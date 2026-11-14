Cómo controlar la humedad de las paredes con vinagre

Aunque para muchos la primera solución parece ser encarar una obra costosa, existe un remedio casero, económico y muy efectivo que permite sanar la superficie antes de volver a pintar o revestir. La combinación de dos ingredientes clave de la cocina, como el vinagre y el bicarbonato de sodio, se posiciona como una barrera natural ideal para decirle adiós a esta humedad.

Por qué el vinagre y el bicarbonato de sodio son aliados contra la humedad

El salitre y el moho no solo arruinan la estética del hogar, sino que desgastan los materiales hasta desgranar el yeso o el cemento.