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Boca y Banfield buscan su lugar en la final de la Copa Argentina

El partido contará con el arbitraje de Nazareno Arasa y podrá observarse en vivo y en directo por la señal de TyC Sports.

Este sábado, desde las 19, el estadio Malvinas Argentinas volverá a vestirse de gala. En esta ocasión para ser sede de una de las semifinales de la Copa Argentina, la cual será protagonizada por Boca y Banfield. En la final espera Platense, que dejó en el camino a Atlético Tucumán.

El partido contará con el arbitraje de Nazareno Arasa y podrá observarse en vivo y en directo por la señal de TyC Sports. En caso de igualdad en los 90 minutos reglamentarios, el ganador de definirá a través de la tanda de

Boca llega al mano a mano a Banfield en su mejor momento. De la mano del Vasco Arruabarrena, el Xeneize se coronó campeón de la Tabla Anual y sigue con vida en todos los frentes.

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Pensando en el equipo que se consagró en La Bombonera ante Defensa y Justicia, el director técnico tiene en mente dos modificaciones.

Lautaro Blanco, uno de los futbolistas más determinantes de Boca, no fue convocado. Con algunas molestias físicas por la seguidilla de partidos que acumula, fue preservado para la final de la Copa Sudamericana. Su lugar en el lateral izquierdo será ocupado por Malcom Braida.

Lautaro Blanco no fue convocado en Boca.

En mitad de cancha está la única duda del Vasco. El Ruso Ascacíbar tuvo un golpe en la rodilla que no le permitió entrenar a la par del grupo en la semana. Si bien será esperado hasta último momento, la idea del cuerpo técnico es no arriesgarlo. En caso de que el ex Estudiantes no llegue, el titular será Tomás Belmonte.

Banfield llega al mano a mano con el Xeneize con cuatro partidos al hilo sin conocer la victoria. Tras no clasificar a los playoffs del torneo Clausura, el Taladro pone todas sus fichas en la Copa Argentina.

El lugar que los hinchas ocuparán en el Malvinas

Boca y Banfield se verán las caras, desde las 19, en el Malvinas Argentinas. Las puertas del estadio se abrirán a las 16, es decir, tres horas antes de que el balón empiece a rodar.

Los hinchas del Xeneize, que serán mayoría en el Malvinas Argentinas, ocuparán el sector norte. A su disposición tendrán la popular, la platea descubierta y la cubierta.

Por su parte, Banfield tiene designado el sector sur. A diferencia de Boca, el Taladro solo cuenta con la popular y la platea cubierta (la descubierta es solo para los de La Ribera).

Probables formaciones

  • Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar o Tomás Belmonte; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.
  • Banfield: Diego Rodríguez; Ignacio Abraham, Nicolás Meriano, Santiago Daniele, Juan Luis Alfaro; Tomás Adoryan, Brandon Oviedo, Lautaro Gómez; David Zalazar, Adrían Balboa y Federico Medina . DT: Pedro Troglio.
  • Hora: 19
  • TV: TyC Sports
  • Árbitro: Nazareno Arasa
  • VAR: Lucas Novelli
  • Estadio: Malvinas Argentinas

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