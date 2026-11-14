El temporal dejó más de 13 mil usuarios sin luz en San Juan

Más de 14 columnas dañadas en Valle Fértil

Uno de los sectores más comprometidos fue Valle Fértil. De acuerdo con los reportes preliminares de Naturgy San Juan S.A., las cuadrillas trabajaban en la zona de San Antonio, donde debían reparar más de 14 columnas de media tensión que resultaron dañadas por el temporal.

Estas tareas eran fundamentales para restablecer el suministro eléctrico en la Villa de San Agustín y localidades aledañas.

En tanto, desde el EPRE confirmaron que el servicio eléctrico en el Parque Provincial Ischigualasto ya había sido normalizado.

El EPRE supervisa las reparaciones y advierte sobre posibles sanciones

El organismo regulador informó que se encontraba supervisando los trabajos de las distribuidoras y auditando el cumplimiento de los tiempos máximos de reposición establecidos en los contratos de concesión de Naturgy San Juan y D.E.C.S.A.

Además, advirtió que, en caso de comprobarse incumplimientos, se aplicarían las sanciones correspondientes. Los montos de esas penalizaciones se acreditan íntegramente como bonificaciones directas en las facturas de los usuarios afectados.

Dónde reclamar por cortes de luz y daños eléctricos

Desde el EPRE solicitaron a los usuarios que, ante la continuidad de los cortes, problemas de baja tensión o situaciones de peligro en la vía pública, mantengan distancia de cables cortados, postes inclinados o caídos y ramas sobre las líneas eléctricas.

Para comunicar emergencias o solicitar asistencia, se encuentran disponibles los siguientes números:

Naturgy San Juan S.A.: 0800-666-3637.

D.E.C.S.A.: 496-1784.

Por otra parte, quienes hayan sufrido daños en instalaciones internas o artefactos eléctricos como consecuencia de las alteraciones del suministro deberán presentar el reclamo correspondiente. El EPRE informó que auditará la tramitación y resolución de cada expediente para garantizar el cumplimiento de los derechos de los usuarios.

Mientras continúan los trabajos de reparación, Valle Fértil sigue siendo uno de los departamentos que requiere mayor atención para recuperar la normalidad del servicio eléctrico tras el fuerte temporal.