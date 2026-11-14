El Gobierno ya cuenta con el aval para suspender las PASO

Uno de los puntos que están pidiendo los aliados es que si solo se aprueba una parte de esa reforma, se incluya el capítulo de Ficha Limpia, que impide que los candidatos que tienen condena en segunda instancia por corrupción puedan ser candidatos.

Por eso serán claves las negociaciones que realice el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en el fin de semana para terminar de consolidar una mayoría para superar los 37 votos necesarios para aprobar la suspensión de las PASO.

Las tratativas fueron encaradas desde la Casa Rosada ya que la jefa del bloque de la LLA, Patricia Bullrich, decidió correrse de esa negociación, en medio de las fuertes discrepancias que mantiene con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Por ese motivo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem -uno de los principales aliados de Karina Milei- salió a presionar para que se avance con la sanción de la ley en el Senado, ya que tiene la certeza de que tendrá los votos en la Cámara de Diputados.

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Por lo pronto, el Gobierno tiene asegurados los votos para firmar el dictamen el próximo martes, dado que tiene el respaldo de 10 de los 19 que conforman esa comisión.

La Libertad Avanza tiene seis miembros, con lo cual necesita el respaldo de cuatro aliados para tener el dictamen habilitado para poder tratarlo en el recinto de sesiones.

Los legisladores aliados que apoyan al Gobierno son los de Provincias Unidas Carlos Mauricio Espínola y Alejandra Vigo, y el radical Eduardo Vischi, y podría sumar al mendocino Rodolfo Suárez.

Vigo, así como el ex gobernador Juan Schiaretti y el actual mandatario Martín Llaryora, siempre estuvieron en contra de las PASO y nunca impulsaron la realización de las primarias, indicaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

Una de las dudas es qué hará la senadora Carolina Moisés, quien aún no fijó posición y lo hará recién el lunes, señalaron fuentes parlamentarias a NA.

Tras el dictamen, el oficialismo deberá asegurarse los 37 votos, que son la mayoría absoluta que se requiere para sancionar una iniciativa electoral.

Eduardo Vischi. (Foto: Redes)Agencia Noticias Argentinas

POROTEO

El Gobierno tiene 21 votos y necesita sumar otros 16 para aprobar esa iniciativa.

El oficialismo necesita sumar 7 de los 10 votos de la UCR, tres del PRO y al menos seis provinciales.

Hasta ahora tiene asegurado el respaldo de los senadores radicales de Corrientes Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela, la chaqueña Silvina Schneider y los santafesinos Eduardo Galaretto y Carolina Losada.

A esta lista se podría sumar Carlos "Camau" Espínola, un aliado del gobernador correntino Juan Pablo Valdés.

Esperan llegar a un acuerdo antes del martes con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, que, para acompañar la suspensión de las PASO, no se presente como candidato a la gobernación Luis Petri, para sumar a los mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri.

En tanto, mantienen su oposición los radicales Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger, que quieren mantener las primarias.

Los tres senadores del PRO Martín Goerling Lara, Andrea Cristina y Victoria Huala definirán este lunes si apoyan la suspensión de las PASO.

Goerling Lara señaló a la agencia NA que verán "el martes qué presenta el oficialismo", porque "aparentemente van a cambiar el proyecto" y planteó: "Queremos ser serios y discutir todo".

Los gobernadores y sus senadores

Los gobernadores que están de acuerdo con suspender o eliminar las PASO son los mandatarios de Catamarca, Raúl Jalil; de Neuquén, Rolando Figueroa; de Córdoba, Martín Llaryora; de Chubut, Ignacio Torres, y de Salta, Gustavo Sáenz, que van a aportar cinco votos.

Responden a esos gobernadores Julieta Corroza (Neuquén), Guillermo Andrada (Catamarca), Alejandro Vigo (Córdoba) y Flavia Royón.

A esa lista, el Gobierno quiere sumar a los gobernadores de Misiones, Hugo Passalacqua, y de Tucumán, Osvaldo Jaldo, que ahora está en contra.

En este caso, si suman a estos mandatarios, tendrían los votos de Carlos Arce y Sandra Decut (Misiones) y Beatriz Ávila y Sandra Mendoza.

En cambio, los mandatarios de Río Negro, Alberto Weretilneck; de San Juan, Marcelo Orrego; de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; y de Jujuy, Carlos Sadir, no cuentan con senadores de su signo político.