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Estados Unidos suspendió su espacio aéreo por más de cuatro horas

La medida se tomó por un problema en el sistema de control de tránsito aéreo.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) reabrió el espacio aéreo del país a las 20:15 (hora del este en Norteamérica), luego de ordenar la suspensión de las salidas de vuelos en todos los aeropuertos por un problema en las comunicaciones del sistema de control del tránsito aéreo. Sin embargo, las autoridades advirtieron que la normalización de las operaciones será gradual y recomendaron a los pasajeros consultar con sus aerolíneas.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó la reapertura durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca y anticipó que los vuelos no podrán recuperar su ritmo habitual de inmediato. "Esperemos que mañana empecemos a ver una mayor fluidez", señaló.

El funcionario explicó que la interrupción estuvo vinculada con una inestabilidad en las comunicaciones de radar de los centros de control de tráfico aéreo, que comenzó a las 15:36. Según precisó, más de 3.500 aviones se encontraban en el aire cuando la FAA emitió la orden de suspensión de vuelos.

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Duffy atribuyó el episodio a la antigüedad de la infraestructura tecnológica utilizada para administrar el tránsito aéreo estadounidense. "Tenemos un sistema de control de tráfico aéreo increíblemente antiguo", sostuvo, y cuestionó que todavía no se haya concretado la renovación integral que impulsa la administración de Donald Trump.

En ese sentido, recordó que el Congreso asignó el año pasado 12.500 millones de dólares para iniciar la modernización del sistema, con mejoras en instalaciones y redes de comunicaciones. Además, indicó que solicitó otros 30.000 millones de dólares para continuar con el proyecto.

Por qué suspendieron los vuelos en Estados Unidos

La medida había sido dispuesta por la Administración Federal de Aviación ante lo que calificó como "circunstancias extraordinarias". La decisión permitió que los aviones que ya estaban en vuelo aterrizaran, pero impidió temporalmente los despegues en los aeropuertos del país.

El objetivo fue evitar riesgos mientras los equipos técnicos trabajaban para identificar el origen de la falla y restablecer las comunicaciones entre los centros de control aéreo.

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró que la paralización de las operaciones se realizó "por precaución" y afirmó que "en ningún momento hubo vidas en peligro".

También descartó que el incidente estuviera relacionado con las interrupciones del servicio de Microsoft Outlook registradas desde el día anterior.

Qué pasa con los vuelos internacionales

La suspensión también generó incertidumbre entre los pasajeros que tenían previsto viajar hacia Estados Unidos o realizar conexiones en sus principales aeropuertos.

Aunque la reapertura del espacio aéreo permite retomar las operaciones, las autoridades advirtieron que las demoras podrían continuar durante las próximas horas. Por eso, recomendaron verificar el estado de cada vuelo directamente con las compañías aéreas antes de dirigirse a los aeropuertos.

Estados Unidos cuenta con uno de los sistemas de aviación más transitados del mundo. Según los datos de la FAA, gestiona un promedio de más de 45.000 vuelos diarios y presta servicio a unos 2,9 millones de pasajeros de aerolíneas, una dimensión que explica el impacto que puede provocar una falla en su infraestructura de control.

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