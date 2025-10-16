Detalles de la banda narco que operaba entre San Juan y Córdoba

Este miércoles, un operativo de la Policía Federal en plena Ruta 40, en Pocito, sorprendió a vecinos y transeúntes por su despliegue con hallazgo de drogas y detención de personas. Con el avance de la investigación, desde la Fuerza emitieron un comunicado con detalles del desbaratamiento de esta banda narco que operaba entre San Juan y Córdoba.
