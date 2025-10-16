"
Detalles de la banda narco que operaba entre San Juan y Córdoba

Se conocieron detalles de la cantidad de droga y dinero que les incautaron a los sujetos de la banda narco, que fue desbaratada en un operativo en Pocito.

Este miércoles, un operativo de la Policía Federal en plena Ruta 40, en Pocito, sorprendió a vecinos y transeúntes por su despliegue con hallazgo de drogas y detención de personas. Con el avance de la investigación, desde la Fuerza emitieron un comunicado con detalles del desbaratamiento de esta banda narco que operaba entre San Juan y Córdoba.

La investigación comenzó hace un mes, cuando la Unidad Operativa Federal San Juan detectó una organización dedicada al tráfico de drogas entre ambas provincias, encabezada por dos sujetos, conocidos en el ambiente delictivo como “El Cordobés” y “El Sanjuanino”. Realizaron tareas de vigilancia y seguimiento.

Finalmente, en un operativo sobre Ruta 40, en Pocito, lograron detener el auto Volkswagen Gol Power en el que viajaban los dos sospechosos. En el interior del vehículo, encontraron dos ladrillos de cocaína, con un peso total de 2 kilos; celulares y otros elementos de interés. Ambos sujetos quedaron detenidos.

De forma paralela, realizaron allanamientos simultáneos relacionados con la investigación, en domicilios de Capital y Chimbas, donde secuestraron dinero en efectivo, 100 gramos de cocaína fraccionada y otros elementos.

Los detenidos, ambos argentinos y mayores de edad, quedaron alojados en las dependencias de la Policía Federal, a disposición del juez. Interviene en la causa el fiscal Francisco Maldonado.

