Detalles de la banda narco que operaba entre San Juan y Córdoba

La investigación comenzó hace un mes, cuando la Unidad Operativa Federal San Juan detectó una organización dedicada al tráfico de drogas entre ambas provincias, encabezada por dos sujetos, conocidos en el ambiente delictivo como “El Cordobés” y “El Sanjuanino”. Realizaron tareas de vigilancia y seguimiento.

Finalmente, en un operativo sobre Ruta 40, en Pocito, lograron detener el auto Volkswagen Gol Power en el que viajaban los dos sospechosos. En el interior del vehículo, encontraron dos ladrillos de cocaína, con un peso total de 2 kilos; celulares y otros elementos de interés. Ambos sujetos quedaron detenidos.