Agarró su camioneta y se fue de su casa: su familia está desesperada

En San Juan buscan a José Pablo Leyes Campillay, de 30 años, quien salió en su camioneta el martes 2 de septiembre y desde entonces no se sabe nada de él. La policía activó el protocolo de búsqueda y piden ayuda a la comunidad.

La desaparición de José Pablo Leyes Campillay, un hombre de 30 años, mantiene en vilo a su familia y moviliza a la policía sanjuanina. Según confirmaron fuentes oficiales, el martes 2 de septiembre de 2025 salió de su casa a bordo de una camioneta Fiat Strada Adventure 1.5, color negra, dominio NFK-644, y desde entonces no regresó ni se comunicó con allegados.

Ante la denuncia de su familia, el Programa Provincial de Búsqueda de Personas Extraviadas puso en marcha el protocolo correspondiente y lanzó un pedido de colaboración a la comunidad.

De acuerdo con el comunicado oficial, Leyes Campillay es de contextura física mediana, mide 1,74 metros, tiene ojos verdes, cara angulosa, boca chica y labios medianos.

Cualquier información sobre su paradero puede ser aportada a la comisaría más cercana o comunicándose con la policía de San Juan.

