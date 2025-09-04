La desaparición de José Pablo Leyes Campillay, un hombre de 30 años, mantiene en vilo a su familia y moviliza a la policía sanjuanina. Según confirmaron fuentes oficiales, el martes 2 de septiembre de 2025 salió de su casa a bordo de una camioneta Fiat Strada Adventure 1.5, color negra, dominio NFK-644, y desde entonces no regresó ni se comunicó con allegados.
Agarró su camioneta y se fue de su casa: su familia está desesperada
En San Juan buscan a José Pablo Leyes Campillay, de 30 años, quien salió en su camioneta el martes 2 de septiembre y desde entonces no se sabe nada de él. La policía activó el protocolo de búsqueda y piden ayuda a la comunidad.