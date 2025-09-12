"
Lo condenaron a 6 años de prisión efectiva por violar a su amiga alcoholizada

Cáceres Oviedo fue hallado culpable de abuso sexual con acceso carnal tras aprovecharse de su amiga mientras dormía, en un hecho ocurrido en septiembre de 2024. La víctima presentaba lesiones y estaba bajo efecto del alcohol.

La justicia sanjuanina condenó este viernes a seis años de prisión a Santiago Daniel Cáceres Oviedo, de 25 años, por haber violado a una amiga la noche del 15 de septiembre de 2024. La sentencia fue dictada por la jueza Carolina Parra, quien encontró probado que el joven se aprovechó de la víctima, que se encontraba alcoholizada y dormida, para cometer el abuso sexual.

El caso había sido investigado e impulsado por la fiscal Adriana Ginestar, de la UFI CAVIG, y fue seguido de cerca durante el juicio oral y público. Según consta en la causa, la joven acudió al departamento de Cáceres Oviedo tras recibir una invitación para distraerse en una reunión donde ambos consumieron alcohol. Tras el retiro del resto de los asistentes, quedaron solos en el monoambiente. La víctima relató que al dormirse, despertó con el acusado tocándola y grabándola con su celular mientras se encontraba desnuda de la cintura para abajo.

El informe médico y las pericias psicológicas respaldaron la denuncia de la joven. Se constataron lesiones compatibles con un ataque sexual y el análisis de ADN confirmó la presencia del perfil genético del condenado. Además, el estudio toxicológico determinó que la víctima estaba en estado de intoxicación etílica, lo que la colocaba en condición de indefensión.

Durante el juicio, la defensa a cargo de Nicolás Gómez Camozzi y José Luis Guidet Montilla solicitó la absolución, argumentando que la relación había sido consentida y sin acceso carnal, y planteó posibles contradicciones en el testimonio de la denunciante. No obstante, la jueza determinó que las pruebas presentadas por la fiscalía demostraban la culpabilidad del acusado.

Cáceres Oviedo había estado detenido durante los primeros tres meses de la investigación, pero llegó al juicio en libertad. Según la resolución judicial, continuará en libertad hasta que la sentencia quede firme. Sus abogados ya adelantaron que apelarán el fallo condenatorio.

