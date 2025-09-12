La justicia sanjuanina condenó este viernes a seis años de prisión a Santiago Daniel Cáceres Oviedo, de 25 años, por haber violado a una amiga la noche del 15 de septiembre de 2024. La sentencia fue dictada por la jueza Carolina Parra, quien encontró probado que el joven se aprovechó de la víctima, que se encontraba alcoholizada y dormida, para cometer el abuso sexual.
Lo condenaron a 6 años de prisión efectiva por violar a su amiga alcoholizada
Cáceres Oviedo fue hallado culpable de abuso sexual con acceso carnal tras aprovecharse de su amiga mientras dormía, en un hecho ocurrido en septiembre de 2024. La víctima presentaba lesiones y estaba bajo efecto del alcohol.