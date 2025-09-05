Un hombre de 31 años, que trabajaba como changarín, fue condenado a 8 años de prisión por abusos sexuales cometidos contra su primo y su hermana en San Juan. La sentencia fue homologada este jueves por el juez Pablo León, luego de un acuerdo de juicio abreviado entre la defensa y la fiscalía.
Al penal: condenaron a un hombre por abusos sexuales a familiares menores
El condenado, que se encuentra en prisión desde Diciembre de 2024, sometió a su primo y a su hermana, aprovechando la convivencia, y fue condenado tras un juicio abreviado.