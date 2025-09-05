Al penal: condenaron a un hombre por abusos sexuales a familiares menores

Según la investigación judicial, los hechos se produjeron en el marco de la convivencia familiar. En el caso del primo, que era menor de edad al momento de los abusos, el acusado utilizaba la computadora y los videojuegos como una forma de manipulación para que el niño no denunciara los hechos. La situación se prolongó durante varios años antes de ser detectada.

En el caso de su hermana, que padece problemas de salud mental, los abusos también se extendieron durante años. El condenado reconoció su responsabilidad ante el tribunal y aceptó el juicio abreviado.