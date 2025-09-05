"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > hombre

Al penal: condenaron a un hombre por abusos sexuales a familiares menores

El condenado, que se encuentra en prisión desde Diciembre de 2024, sometió a su primo y a su hermana, aprovechando la convivencia, y fue condenado tras un juicio abreviado.

Un hombre de 31 años, que trabajaba como changarín, fue condenado a 8 años de prisión por abusos sexuales cometidos contra su primo y su hermana en San Juan. La sentencia fue homologada este jueves por el juez Pablo León, luego de un acuerdo de juicio abreviado entre la defensa y la fiscalía.

Según la investigación judicial, los hechos se produjeron en el marco de la convivencia familiar. En el caso del primo, que era menor de edad al momento de los abusos, el acusado utilizaba la computadora y los videojuegos como una forma de manipulación para que el niño no denunciara los hechos. La situación se prolongó durante varios años antes de ser detectada.

En el caso de su hermana, que padece problemas de salud mental, los abusos también se extendieron durante años. El condenado reconoció su responsabilidad ante el tribunal y aceptó el juicio abreviado.

Te puede interesar...

Con esta sentencia, el hombre cumplirá su pena en el Servicio Penitenciario Provincial. El caso resalta la importancia de las denuncias tempranas y la intervención judicial para proteger a las víctimas de delitos cometidos en el ámbito familiar.

Además, un segundo hombre, la pareja de la abuela de la hermana, también fue sentenciado por abusar de la misma joven. La convivencia en la misma casa facilitó las agresiones. Este agresor de 70 años, que padece diabetes e hipertensión, fue descubierto cuando la joven, internada por su salud mental, reveló los abusos. Aunque fue detenido, recuperó su libertad debido a sus problemas de salud. Ahora, aceptó un juicio abreviado y fue condenado a 6 años de prisión, con cumplimiento de la pena bajo arresto domiciliario.

Temas

Te puede interesar