Un operativo de Gendarmería Nacional volvió a poner el foco en la comercialización de estupefacientes en Jáchal. Efectivos del Escuadrón 25 llevaron adelante este sábado 18 de abril dos allanamientos simultáneos en distintos domicilios del departamento, en el marco de una investigación por venta de droga.
Desbarataron puntos de venta de droga y detuvieron a dos sospechosos
Gendarmería realizó dos allanamientos en Jáchal por una causa de drogas. Detuvieron a un hombre y una mujer, secuestraron cocaína y un revólver.