Desbarataron puntos de venta de droga y detuvieron a dos sospechosos

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Uno de los puntos que elevó el nivel de preocupación fue el hallazgo de un arma de fuego. Se trata de un revólver calibre 32 junto a seis municiones, un dato que introduce un componente adicional en el análisis de la actividad ilícita bajo investigación.

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Fuentes vinculadas al caso indicaron que los allanamientos forman parte de una línea investigativa más amplia, orientada a detectar y desarticular puntos de venta en la zona, una problemática que viene generando inquietud en la comunidad.

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La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal Federal de San Juan, que continuará con las actuaciones para determinar el alcance de la red y establecer las responsabilidades penales de los implicados. Mientras tanto, los detenidos permanecen a la espera de nuevas disposiciones judiciales.