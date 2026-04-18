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Desbarataron puntos de venta de droga y detuvieron a dos sospechosos

Gendarmería realizó dos allanamientos en Jáchal por una causa de drogas. Detuvieron a un hombre y una mujer, secuestraron cocaína y un revólver.

Un operativo de Gendarmería Nacional volvió a poner el foco en la comercialización de estupefacientes en Jáchal. Efectivos del Escuadrón 25 llevaron adelante este sábado 18 de abril dos allanamientos simultáneos en distintos domicilios del departamento, en el marco de una investigación por venta de droga.

Las medidas se ejecutaron bajo directivas judiciales y en cumplimiento de la Ley 23.737, que regula los delitos vinculados a estupefacientes. Como resultado, fueron detenidas dos personas —un hombre y una mujer, ambos mayores de edad— que quedaron a disposición de la Justicia Federal.

Durante los procedimientos, los uniformados lograron secuestrar cocaína y una serie de elementos considerados relevantes para la causa, que ahora serán peritados en el avance de la investigación.

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Uno de los puntos que elevó el nivel de preocupación fue el hallazgo de un arma de fuego. Se trata de un revólver calibre 32 junto a seis municiones, un dato que introduce un componente adicional en el análisis de la actividad ilícita bajo investigación.

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Fuentes vinculadas al caso indicaron que los allanamientos forman parte de una línea investigativa más amplia, orientada a detectar y desarticular puntos de venta en la zona, una problemática que viene generando inquietud en la comunidad.

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La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal Federal de San Juan, que continuará con las actuaciones para determinar el alcance de la red y establecer las responsabilidades penales de los implicados. Mientras tanto, los detenidos permanecen a la espera de nuevas disposiciones judiciales.

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