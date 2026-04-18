Universitario resistió, acertó al final, ganó y quedó cerca de clasificar
Universitario venció 30-29 a Huazihul con un penal en la última jugada y quedó a un triunfo de meterse en el Top 8 Oro del Regional.
Universitario construyó una victoria de alto impacto en su visita a Huazihul. En un partido cerrado, intenso y sin margen de error, el equipo dirigido por Fernando Torcivia se impuso 30-29 con un penal convertido por Gerónimo Arabel cuando el tiempo ya estaba cumplido.
El duelo se jugó bajo un equilibrio constante. Huazihul sostuvo el ritmo desde el inicio, con presión en campo rival y eficacia para sostenerse en partido. Universitario, por su parte, tuvo pasajes irregulares en la generación de juego, pero logró capitalizar sus oportunidades y se mantuvo competitivo a partir de la disciplina defensiva.
El desarrollo fue punto a punto. Ninguno logró despegarse con claridad y el resultado parcial reflejaba esa paridad: Huazihul se imponía 22-19 al cierre de la primera etapa. En el complemento, la dinámica se mantuvo, con intercambios constantes y tensión creciente en cada posesión.
La resolución llegó en el último tramo. Con el marcador ajustado y el tiempo consumido, Universitario encontró una infracción favorable y asumió la responsabilidad. Arabel, que ya había tenido protagonismo en el juego, no falló: acertó a los palos y selló una victoria que se trabajó durante los 80 minutos.
Más allá del resultado, el equipo mostró capacidad para sostenerse en momentos adversos y precisión en una instancia determinante. Esa combinación terminó inclinando un partido que no admitía errores.
Con este triunfo, Universitario quedó a una victoria de asegurar su lugar en el Top 8 Oro del Regional por novena temporada consecutiva, un dato que refleja regularidad competitiva en el plano local.
El calendario no da margen para relajarse. El próximo desafío será el debut en el Torneo del Interior B, donde recibirá a Tucumán Lawn Tennis el sábado a las 16, en condición de local.
Síntesis del partido
Huazihul 29
Tries: Mariano Pérez, Gastón Reyes, Francisco Paternoste, Ulises Vera
Conversiones: Facundo Pérez (2), Ramiro Pérez
Penal: Facundo Pérez
Universitario 30
Tries: Vito Sambrizzi, Gerónimo Arabel, Gerónimo Adarvez, Juan Martín Echegaray
Conversiones: Gerónimo Arabel (2)
Penales: Gerónimo Arabel (2)
Parcial: Huazihul 22-19 Universitario
Amonestados: Francisco Marcucci (UNI), Alejandro Molina