Universitario resistió, acertó al final, ganó y quedó cerca de clasificar

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La resolución llegó en el último tramo. Con el marcador ajustado y el tiempo consumido, Universitario encontró una infracción favorable y asumió la responsabilidad. Arabel, que ya había tenido protagonismo en el juego, no falló: acertó a los palos y selló una victoria que se trabajó durante los 80 minutos.

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Más allá del resultado, el equipo mostró capacidad para sostenerse en momentos adversos y precisión en una instancia determinante. Esa combinación terminó inclinando un partido que no admitía errores.

Con este triunfo, Universitario quedó a una victoria de asegurar su lugar en el Top 8 Oro del Regional por novena temporada consecutiva, un dato que refleja regularidad competitiva en el plano local.

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El calendario no da margen para relajarse. El próximo desafío será el debut en el Torneo del Interior B, donde recibirá a Tucumán Lawn Tennis el sábado a las 16, en condición de local.

Síntesis del partido

Huazihul 29

Tries: Mariano Pérez, Gastón Reyes, Francisco Paternoste, Ulises Vera

Conversiones: Facundo Pérez (2), Ramiro Pérez

Penal: Facundo Pérez

Universitario 30

Tries: Vito Sambrizzi, Gerónimo Arabel, Gerónimo Adarvez, Juan Martín Echegaray

Conversiones: Gerónimo Arabel (2)

Penales: Gerónimo Arabel (2)

Parcial: Huazihul 22-19 Universitario

Amonestados: Francisco Marcucci (UNI), Alejandro Molina

Árbitro: Cristian Bonilla