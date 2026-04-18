Capital recuperó la plaza Colón: cómo quedó tras la remodelación

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Durante años, el espacio presentaba un marcado estado de abandono y deterioro. La obra respondió a un reclamo sostenido de los vecinos, que pedían la recuperación del lugar como punto de encuentro barrial.

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Una intervención pensada en el uso cotidiano

Los trabajos se concentraron especialmente en el ingreso principal, sobre calle Mercedarios, con el objetivo de ordenar la circulación y mejorar la seguridad peatonal.

La obra incluyó:

Nuevas veredas accesibles

Mejoras en la iluminación

Incorporación de espacios verdes

Sistema de riego por goteo

Juegos infantiles image

Desde el municipio señalaron que la intervención apunta a generar un entorno más seguro, funcional y duradero, además de reforzar la identidad urbana del sector.

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La remodelación de plaza Colón se enmarca en el programa “Volver a las Plazas”, una iniciativa departamental que busca recuperar y poner en valor distintos espacios públicos en la Capital.

El objetivo, según indicaron desde el Ejecutivo municipal, es avanzar en políticas urbanas que mejoren la calidad de vida de los vecinos, promoviendo espacios accesibles, inclusivos y de integración social.

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Del acto también participaron el presidente del Concejo Deliberante, Elio Martos Vargas, concejales, el coordinador de Gabinete César Aguilar y otros funcionarios municipales. Con esta obra, la plaza vuelve a posicionarse como un punto de referencia para el barrio, ahora con infraestructura renovada y condiciones adecuadas para su uso cotidiano.