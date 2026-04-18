Capital recuperó la plaza Colón: cómo quedó tras la remodelación
Tras años de deterioro, el municipio inauguró la remodelación del espacio verde en Desamparados, con mejoras en accesibilidad, iluminación y recreación.
La plaza Colón, ubicada en el barrio Viñas de Colón, en Desamparados, volvió a abrir sus puertas completamente renovada y ya puede ser disfrutada por los vecinos. La intervención fue ejecutada por la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a través de la Secretaría de Planificación Urbana, en el marco de un plan de recuperación de espacios públicos.
El acto de inauguración estuvo encabezado por la intendente Susana Laciar, quien puso el foco en el valor social de estos lugares.
“Hoy la plaza se puede caminar e invitamos a caminar a todos los vecinos del barrio, porque hay veredas transitables, espacios verdes, mejor iluminación, riego por goteo y juegos para los chicos”, expresó.
Durante años, el espacio presentaba un marcado estado de abandono y deterioro. La obra respondió a un reclamo sostenido de los vecinos, que pedían la recuperación del lugar como punto de encuentro barrial.
Una intervención pensada en el uso cotidiano
Los trabajos se concentraron especialmente en el ingreso principal, sobre calle Mercedarios, con el objetivo de ordenar la circulación y mejorar la seguridad peatonal.
La obra incluyó:
Nuevas veredas accesibles
Mejoras en la iluminación
Incorporación de espacios verdes
Sistema de riego por goteo
Juegos infantiles
Desde el municipio señalaron que la intervención apunta a generar un entorno más seguro, funcional y duradero, además de reforzar la identidad urbana del sector.
La remodelación de plaza Colón se enmarca en el programa “Volver a las Plazas”, una iniciativa departamental que busca recuperar y poner en valor distintos espacios públicos en la Capital.
El objetivo, según indicaron desde el Ejecutivo municipal, es avanzar en políticas urbanas que mejoren la calidad de vida de los vecinos, promoviendo espacios accesibles, inclusivos y de integración social.
Del acto también participaron el presidente del Concejo Deliberante, Elio Martos Vargas, concejales, el coordinador de Gabinete César Aguilar y otros funcionarios municipales. Con esta obra, la plaza vuelve a posicionarse como un punto de referencia para el barrio, ahora con infraestructura renovada y condiciones adecuadas para su uso cotidiano.