La escena tuvo una resolución concreta: la Justicia sanjuanina homologó un acuerdo de reparación integral que le permitió a un joven evitar una condena penal tras admitir una maniobra de defraudación informática. En términos simples, reconoció el hecho, aceptó pagar y el proceso se cerró sin llegar a juicio.
Se encontró una tarjeta, la detonó y esquivó el juicio: pagará $700 mil
El acusado reconoció haber usado una tarjeta extraviada y acordó pagar $700 mil a la víctima. La Justicia homologó la reparación integral y evitó el juicio penal.