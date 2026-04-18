Entre viñedos y afectos, Barassi dejó una postal íntima en su paso por San Juan

Embed - dario barassi on Instagram: "Un ratito de esto gorda mía Te amo @lugomezcenturion" View this post on Instagram

El viaje tuvo un doble motivo. Según compartió el propio conductor, llegó a la provincia para asistir al casamiento de una pareja amiga. Sin embargo, aprovechó la ocasión para reencontrarse con familiares y amigos, en una escapada breve que mezcló celebración, afectos y descanso.

Desde el inicio, Barassi relató el traslado con su tono característico. “Yendo con ciático, hijas llorando y con hambre y sed a darlo todo”, escribió desde el avión, en una descripción que reflejó el costado cotidiano del viaje.

Ya instalado, el tono cambió. La emoción por volver a su tierra quedó expuesta en otra historia: “Llegar a San Juan, qué cosa linda Dios”, publicó desde el hotel, marcando el vínculo personal que mantiene con la provincia.

Durante su estadía también participó de un evento nocturno vinculado al casamiento, donde se lo vio relajado, elegante y rodeado de su entorno cercano, incluyendo a uno de sus hermanos. Fue, en definitiva, una visita corta pero cargada de significado.

Entre paisajes, encuentros y momentos compartidos, Barassi volvió a construir una narrativa propia en redes: la de un regreso que combina raíces, afecto y una conexión que, cada vez que vuelve, se hace visible.