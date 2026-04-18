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Nuevo carnet docente digital: acceso al puntaje en tiempo real

El Ministerio de Educación implementó el carnet docente digital, que reemplaza progresivamente al formato físico y permite consultar el puntaje en tiempo real.

El Ministerio de Educación de la provincia puso en marcha el Carnet Docente Digital, una herramienta que busca modernizar el sistema y agilizar las gestiones de los educadores. Según confirmaron fuentes oficiales a este medio, la credencial ya está vigente y en esta primera etapa alcanza a docentes de nivel medio y técnico.

El nuevo formato reemplaza de manera progresiva al carnet físico y concentra en una sola plataforma toda la información profesional clave. Incluye el puntaje actualizado en tiempo real, las materias registradas y el detalle de cómo se construye ese puntaje, un dato central en la carrera docente, ya que define el acceso a cargos en actos públicos.

Desde la cartera educativa explicaron que el objetivo es acelerar los trámites, reducir la dependencia del papel y mejorar la transparencia del sistema. A través de la plataforma CiDi, cada docente puede ingresar con su usuario, validar su identidad y acceder al carnet digital desde el celular.

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En la práctica, el cambio impacta directamente en instancias como la toma de cargos. Los docentes podrán presentarse mostrando su credencial digital, mientras que los equipos directivos tendrán la posibilidad de verificar los datos en tiempo real, evitando demoras por documentación incompleta o desactualizada.

Además, la herramienta permite un mayor control sobre la trayectoria profesional. Cada educador puede consultar qué le suma puntaje, cómo se compone y planificar su carrera con mayor precisión, algo que, según indicaron, antes generaba confusión o dependencia de registros impresos.

Otro de los puntos destacados es la agilidad en los actos públicos, donde el sistema busca reducir tiempos y ordenar los procesos de designación. En ese sentido, remarcaron que también implica beneficios para el Estado, al disminuir costos operativos y mejorar la gestión de datos.

Durante una etapa de transición, el carnet digital convivirá con el formato físico tradicional. No obstante, las autoridades aclararon que ya tiene validez plena: si un docente se presenta con la versión digital, debe ser aceptada.

La implementación forma parte de un proceso más amplio de digitalización del sistema educativo, con el que el Gobierno apunta a optimizar recursos, ordenar la información y facilitar el acceso a herramientas clave para el desarrollo profesional docente.

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