Nuevo carnet docente digital: acceso al puntaje en tiempo real

En la práctica, el cambio impacta directamente en instancias como la toma de cargos. Los docentes podrán presentarse mostrando su credencial digital, mientras que los equipos directivos tendrán la posibilidad de verificar los datos en tiempo real, evitando demoras por documentación incompleta o desactualizada.

Además, la herramienta permite un mayor control sobre la trayectoria profesional. Cada educador puede consultar qué le suma puntaje, cómo se compone y planificar su carrera con mayor precisión, algo que, según indicaron, antes generaba confusión o dependencia de registros impresos.

Otro de los puntos destacados es la agilidad en los actos públicos, donde el sistema busca reducir tiempos y ordenar los procesos de designación. En ese sentido, remarcaron que también implica beneficios para el Estado, al disminuir costos operativos y mejorar la gestión de datos.

Durante una etapa de transición, el carnet digital convivirá con el formato físico tradicional. No obstante, las autoridades aclararon que ya tiene validez plena: si un docente se presenta con la versión digital, debe ser aceptada.

La implementación forma parte de un proceso más amplio de digitalización del sistema educativo, con el que el Gobierno apunta a optimizar recursos, ordenar la información y facilitar el acceso a herramientas clave para el desarrollo profesional docente.