Madrugada accidentada: jóvenes heridos y un auto incrustado en una casa

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Horas más tarde, ya en la madrugada del sábado, un segundo hecho sacudió la tranquilidad del barrio Enoé Mendoza, en Caucete. Cerca de las 5:40, un Volkswagen Bora negro perdió el control, no respetó una curva y terminó impactando de lleno contra el frente de una vivienda.

El vehículo era conducido por un hombre de 30 años, identificado como Fernando Allende, quien viajaba acompañado por un joven de 21. Según las primeras informaciones, ambos se encontraban en aparente estado de ebriedad al momento del hecho.

La violencia del impacto provocó importantes daños materiales en la casa, propiedad de un hombre de 81 años, identificado como Félix Silverio Garrido, quien resultó ileso. En tanto, el conductor sufrió politraumatismos, principalmente en la zona de la cabeza, y debió ser trasladado de urgencia al Hospital César Aguilar. Su acompañante también fue asistido, aunque sin lesiones de gravedad.

En el lugar intervino personal del Comando Radioeléctrico Este y de la Comisaría 9°, junto a servicios de emergencia. La causa quedó en manos de la UFI de Delitos Especiales, con intervención del ayudante fiscal Sebastián Miranda, mientras se aguardan las pericias de Criminalística para determinar la mecánica del hecho.

Ambos episodios, ocurridos en pocas horas, vuelven a poner en foco los riesgos en la vía pública y la necesidad de reforzar la prevención para evitar consecuencias mayores.