Madrugada accidentada: jóvenes heridos y un auto incrustado en una casa
Dos accidentes en distintas zonas dejaron heridos y daños materiales. Uno ocurrió en una esquina transitada y el otro terminó con un auto dentro de una vivienda.
Una seguidilla de siniestros viales en pocas horas volvió a encender la preocupación por la seguridad en las calles. Durante la noche del viernes y la madrugada del sábado se registraron dos accidentes en distintos puntos, con personas heridas y daños de consideración.
El primero de los hechos ocurrió en la intersección de calles San Lorenzo y Necochea, en una zona de alto tránsito. Allí, una motocicleta de 150 cc que circulaba de norte a sur colisionó contra un Fiat Duna que realizaba un giro desde este hacia oeste.
Producto del impacto, los dos ocupantes de la moto —jóvenes de 25 años— cayeron al pavimento y sufrieron heridas leves. Ambos fueron asistidos en el lugar y trasladados a un centro de salud para su evaluación. En el lugar trabajó personal policial, que realizó las pericias correspondientes y ordenó la circulación
Horas más tarde, ya en la madrugada del sábado, un segundo hecho sacudió la tranquilidad del barrio Enoé Mendoza, en Caucete. Cerca de las 5:40, un Volkswagen Bora negro perdió el control, no respetó una curva y terminó impactando de lleno contra el frente de una vivienda.
El vehículo era conducido por un hombre de 30 años, identificado como Fernando Allende, quien viajaba acompañado por un joven de 21. Según las primeras informaciones, ambos se encontraban en aparente estado de ebriedad al momento del hecho.
La violencia del impacto provocó importantes daños materiales en la casa, propiedad de un hombre de 81 años, identificado como Félix Silverio Garrido, quien resultó ileso. En tanto, el conductor sufrió politraumatismos, principalmente en la zona de la cabeza, y debió ser trasladado de urgencia al Hospital César Aguilar. Su acompañante también fue asistido, aunque sin lesiones de gravedad.
En el lugar intervino personal del Comando Radioeléctrico Este y de la Comisaría 9°, junto a servicios de emergencia. La causa quedó en manos de la UFI de Delitos Especiales, con intervención del ayudante fiscal Sebastián Miranda, mientras se aguardan las pericias de Criminalística para determinar la mecánica del hecho.
Ambos episodios, ocurridos en pocas horas, vuelven a poner en foco los riesgos en la vía pública y la necesidad de reforzar la prevención para evitar consecuencias mayores.