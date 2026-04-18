Entre el silencio y los rumores: la tormenta que rodea al rey Felipe VI
Un libro sobre la vida privada de Felipe VI volvió a instalar rumores sin pruebas y reavivó el debate en España, mientras la Casa Real mantiene el silencio.
La Casa Real española quedó en el centro de una nueva controversia mediática tras la reaparición de un libro que pone el foco en la vida privada del rey Felipe VI. Se trata de Los novios de Felipe, una publicación del periodista Joaquín Abad que, sin aportar pruebas concluyentes, expone supuestos vínculos sentimentales del monarca y volvió a circular con fuerza en los últimos días.
Aunque el libro fue editado en septiembre del año pasado, su impacto había sido limitado. Sin embargo, recientemente ganó visibilidad en medios y redes sociales, reactivando especulaciones en torno a la intimidad del jefe de Estado español.
El texto se presenta como una biografía no autorizada y describe una serie de presuntas relaciones con figuras del ámbito empresarial y artístico, incluyendo nombres de alta exposición pública. No obstante, carece de respaldo documental verificable, lo que lo ubica más cerca del terreno de la conjetura que de la investigación periodística tradicional.
En ese contexto, la reacción oficial fue la habitual: silencio. Ni la Casa Real ni el entorno del rey realizaron declaraciones, una estrategia que históricamente ha buscado evitar amplificar versiones no confirmadas.
Felipe VI, de perfil reservado, construyó su imagen pública sobre la base de la institucionalidad, en contraste con el estilo de su padre, el rey emérito Juan Carlos I. Desde su llegada al trono en 2014, tras la abdicación, buscó consolidar una figura asociada a la transparencia y la estabilidad.
El libro también intenta reinterpretar aspectos de su vida personal, incluyendo amistades de larga data, como la que mantiene con Álvaro Fuster, compañero de colegio y testigo de su boda con la reina Letizia. Sin embargo, esas relaciones son presentadas bajo un enfoque que no cuenta con validación independiente.
No es la primera vez que el rey es vinculado a rumores de este tipo. Meses atrás, versiones surgidas en programas televisivos extranjeros lo involucraron en supuestos vínculos sentimentales, que fueron rápidamente descartados en España por falta de sustento.
En paralelo, también resurgieron declaraciones de Jaime del Burgo, ex cuñado de Letizia, quien en distintas entrevistas había hecho referencia a su relación con la actual reina. Esos dichos, al igual que el contenido del libro, forman parte de un entramado de versiones que no han sido corroboradas por fuentes oficiales.
Mientras tanto, el impacto mediático sigue creciendo, impulsado por el interés público y la viralización en redes. Sin embargo, el caso vuelve a exponer una constante en torno a la monarquía: la tensión entre la vida privada y la exposición pública, donde el silencio institucional suele ser la respuesta frente a la especulación.