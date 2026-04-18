Engaño, préstamo y denuncia: el nuevo caso de la "Viuda Negra"

De acuerdo con la acusación, en la entidad utilizó el DNI del hombre para gestionar un préstamo de $1.500.000 sin que él comprendiera la operación. Posteriormente, retiraron el dinero en una sucursal de Rawson y Godoy se quedó con la totalidad del monto.

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La maniobra fue advertida por familiares del damnificado, quienes detectaron una deuda inesperada en su cuenta y radicaron la denuncia. A partir de allí, intervino la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, a cargo del fiscal Eduardo Gallastegui y la ayudante fiscal Milena Berbari.

Las cámaras de seguridad, junto con registros vehiculares —entre ellos un Citroën C3 rojo en el que se movilizaba la sospechosa— y testimonios, permitieron identificar a Godoy, quien ya contaba con antecedentes por un caso similar.

En abril de 2025 había sido detenida tras la denuncia de un jubilado de 79 años en Rivadavia, quien la acusó de haberlo drogado para robarle dinero y joyas. Sin embargo, en esa causa solo se logró probar el hurto de dos relojes, por lo que fue condenada a cinco meses de prisión condicional y evitó la cárcel.

En la audiencia de este viernes, la defensa negó la estafa y sostuvo que existía una relación previa entre ambos. La propia Godoy aseguró que el dinero fue solicitado como un préstamo consensuado para afrontar el tratamiento médico de su hijo y afirmó que habían acordado pagarlo en conjunto.

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Pese al pedido de la fiscalía de dictar prisión preventiva por cinco meses, la jueza de garantías Gloria Chicón resolvió no hacer lugar a esa medida y ordenó la libertad de la imputada, aunque le impuso reglas de conducta y una prohibición de acercamiento a la víctima y su entorno.

La investigación continúa y no se descarta que puedan surgir nuevos casos. Desde Fiscalía buscan determinar si otros hombres mayores fueron víctimas de maniobras similares atribuidas a la llamada “Viuda Negra”.