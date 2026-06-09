Debaten el destino de nuevos centros para la niñez y adicciones en San Juan

Protección de la niñez: Uno de los inmuebles se destinará al alojamiento y asistencia de niños y niñas de hasta 11 años sin cuidados parentales, buscando fortalecer los dispositivos de protección vigentes.

Abordaje de adicciones: El otro espacio se utilizará para la creación de una residencia especializada en la atención de personas adultas con consumos problemáticos y patologías duales (coexistencia de un trastorno adictivo y un trastorno mental).

Financiamiento y gestión integral

Posteriormente, los legisladores evaluaron el expediente N.º 1282, el cual propone aprobar un contrato de fideicomiso entre la Provincia y Fiduciaria San Juan S.A.P.E.M. Esta herramienta legal y financiera se integrará al Plan Provincial para el Abordaje Integral de los Consumos Problemáticos. Su función principal será garantizar los recursos para la refacción, el equipamiento, la adecuación y el sostenimiento operativo diario del nuevo centro especializado para adultos.

Durante la ronda de exposiciones, funcionarios del área de Desarrollo Humano y Salud Mental enfatizaron ante los diputados la urgencia de dotar al Estado de infraestructura y herramientas ágiles para dar una respuesta sostenida a estas problemáticas complejas.

De la reunión participaron los secretarios y directores de las carteras implicadas —entre ellos Ramiro Pavone (Promoción Social), Daniela Merlo (Consumos Problemáticos) y Noelia Villena (Salud Mental)— junto a autoridades del IPV y más de una veintena de legisladores de diferentes bloques políticos. Tras concluir el debate y las consultas técnicas, las comisiones resolvieron mantener los expedientes en estudio para continuar con su correspondiente tratamiento legislativo.