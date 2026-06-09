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Debaten el destino de nuevos centros para la niñez y adicciones en San Juan

Diputados de cinco comisiones analizaron con funcionarios del Ejecutivo la donación de inmuebles y un fideicomiso para crear centros de asistencia especializados.

En una reunión conjunta que reunió a cinco comisiones de la Legislatura provincial, los diputados comenzaron el análisis de dos proyectos clave remitidos por el Poder Ejecutivo. El encuentro, desarrollado en el edificio Anexo, contó con la presencia de funcionarios gubernamentales y representantes de organismos técnicos, con el objetivo de evaluar la creación de nuevos espacios de contención social y salud en San Juan.

Las comisiones de Salud y Discapacidad, Obras y Servicios Públicos, Legislación y Asuntos Constitucionales, Hacienda y Presupuesto, y Desarrollo Humano y Laboral abordaron en primer término el expediente N.º 1281, que contempla la donación de inmuebles por parte del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).

Según explicaron las autoridades presentes, las propiedades tendrán dos destinos específicos:

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  • Protección de la niñez: Uno de los inmuebles se destinará al alojamiento y asistencia de niños y niñas de hasta 11 años sin cuidados parentales, buscando fortalecer los dispositivos de protección vigentes.

  • Abordaje de adicciones: El otro espacio se utilizará para la creación de una residencia especializada en la atención de personas adultas con consumos problemáticos y patologías duales (coexistencia de un trastorno adictivo y un trastorno mental).

Financiamiento y gestión integral

Posteriormente, los legisladores evaluaron el expediente N.º 1282, el cual propone aprobar un contrato de fideicomiso entre la Provincia y Fiduciaria San Juan S.A.P.E.M. Esta herramienta legal y financiera se integrará al Plan Provincial para el Abordaje Integral de los Consumos Problemáticos. Su función principal será garantizar los recursos para la refacción, el equipamiento, la adecuación y el sostenimiento operativo diario del nuevo centro especializado para adultos.

Durante la ronda de exposiciones, funcionarios del área de Desarrollo Humano y Salud Mental enfatizaron ante los diputados la urgencia de dotar al Estado de infraestructura y herramientas ágiles para dar una respuesta sostenida a estas problemáticas complejas.

De la reunión participaron los secretarios y directores de las carteras implicadas —entre ellos Ramiro Pavone (Promoción Social), Daniela Merlo (Consumos Problemáticos) y Noelia Villena (Salud Mental)— junto a autoridades del IPV y más de una veintena de legisladores de diferentes bloques políticos. Tras concluir el debate y las consultas técnicas, las comisiones resolvieron mantener los expedientes en estudio para continuar con su correspondiente tratamiento legislativo.

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