Balines y lesiones graves: el peligro del arma que un niño llevó a la escuela

-
Poder de impacto: "Estas armas utilizan balines de aluminio o plomo. Tienen la potencia suficiente para perforar tejido blando y, en el peor de los casos, pueden sacar un ojo o causar la pérdida total de la visión si el impacto es en el rostro", advirtió el experto.
-
Daño permanente: El profesional de la fuerza destacó que el impacto de un proyectil de aluminio a corta distancia puede generar lesiones irreversibles. "No es un juego; la presión con la que sale el balín está diseñada para precisión deportiva, no para ser manipulada en un aula".
-
El factor confusión: Además del riesgo físico, el experto señaló que estas pistolas suelen ser réplicas exactas de armas de fuego reales. "Visualmente son idénticas a una 9mm. Esto genera un pánico lógico y una situación de peligro inminente ante cualquier intervención".
El procedimiento
Tras el hallazgo, la directora de la escuela, Adriana Araya, procedió al secuestro del arma y se trasladó personalmente al Centro Cívico para entregar las actas y el dispositivo al Ministerio de Educación.
Por su parte, el Primer Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia, a cargo del Dr. Ponce, dispuso que se realicen todas las medidas legales de rigor y se radique la denuncia correspondiente. El caso se maneja con total cautela mientras se intenta determinar cómo el menor tuvo acceso a un elemento de estas características.