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Balines y lesiones graves: el peligro del arma que un niño llevó a la escuela

Balines de aluminio, potencia de impacto y riesgo de lesiones irreversibles: por qué una pistola de aire comprimido no debe ser considerada un juguete.

Bajo un clima de absoluto hermetismo, el Ministerio de Educación y la Justicia de Menores intervienen en el caso del alumno de 11 años que ingresó con una pistola a la escuela del Barrio Smata. Si bien se confirmó que se trata de una unidad de aire comprimido, el riesgo que representó para la comunidad educativa fue extremo.

sanjuan8.com consultó a un experto en armas de la Policía de San Juan, quien explicó detalladamente las características y el poder de daño de este tipo de dispositivos de tiro deportivo.

Según el especialista, este tipo de armas no pueden ser comparadas con un juguete debido a su mecánica y los proyectiles que utilizan:

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  • Poder de impacto: "Estas armas utilizan balines de aluminio o plomo. Tienen la potencia suficiente para perforar tejido blando y, en el peor de los casos, pueden sacar un ojo o causar la pérdida total de la visión si el impacto es en el rostro", advirtió el experto.

  • Daño permanente: El profesional de la fuerza destacó que el impacto de un proyectil de aluminio a corta distancia puede generar lesiones irreversibles. "No es un juego; la presión con la que sale el balín está diseñada para precisión deportiva, no para ser manipulada en un aula".

  • El factor confusión: Además del riesgo físico, el experto señaló que estas pistolas suelen ser réplicas exactas de armas de fuego reales. "Visualmente son idénticas a una 9mm. Esto genera un pánico lógico y una situación de peligro inminente ante cualquier intervención".

El procedimiento

Tras el hallazgo, la directora de la escuela, Adriana Araya, procedió al secuestro del arma y se trasladó personalmente al Centro Cívico para entregar las actas y el dispositivo al Ministerio de Educación.

Por su parte, el Primer Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia, a cargo del Dr. Ponce, dispuso que se realicen todas las medidas legales de rigor y se radique la denuncia correspondiente. El caso se maneja con total cautela mientras se intenta determinar cómo el menor tuvo acceso a un elemento de estas características.

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