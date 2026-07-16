Festejos en San Juan: 30 mil personas, 24 detenidos y una policía herida

El balance de las detenciones

Si bien la fiesta se desarrolló mayormente en paz, la fuerza de seguridad provincial informó el balance de las aprehensiones realizadas durante la jornada:

Contravenciones y disturbios: Un total de 20 personas fueron detenidas por generar disturbios o por consumir alcohol en la vía pública en medio de la aglomeración.

Robo en flagrancia: Los efectivos detuvieron a 2 personas que intentaron aprovechar la confusión de los festejos para sustraer mercadería sin pagar de un supermercado ubicado en pleno radio céntrico.

Controles viales y alcoholemia: En los operativos de tránsito, otros 2 conductores fueron aprehendidos tras dar positivo en los test de alcoholemia. En ambos casos se procedió de inmediato al secuestro de los vehículos.

Disturbios y un agente hospitalizado

La nota lamentable de la jornada ocurrió cuando las familias ya se habían retirado del microcentro. El jefe del operativo, José Casas, detalló que un grupo de jóvenes de entre 17 y 20 años inició graves disturbios y comenzó a agredir a los efectivos con pirotecnia y elementos contundentes.

En medio de las corridas, una policía recibió un botellazo en la cabeza y cayó desmayado en la vía pública. El efectivo tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro de salud, donde quedó internada en observación debido al fuerte traumatismo sufrido.

Desde la Dirección de Operaciones D-3 destacaron que las tareas preventivas cumplieron con el objetivo de garantizar que las familias sanjuaninas pudieran disfrutar del histórico festejo con la mayor normalidad posible.