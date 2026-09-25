El crimen de Uriel suma otro imputado y la Justicia busca definir quién lo atacó

Con esta medida, ya son dos los menores que quedaron formalmente vinculados a la investigación por la muerte de Uriel. El primero, identificado como I.C., se había presentado voluntariamente ante la Justicia el lunes por la noche y también quedó imputado provisoriamente por homicidio en riña.

La aparición de un segundo imputado se relaciona con los elementos que los investigadores vienen reuniendo para reconstruir los instantes previos y posteriores al ataque. Las imágenes obtenidas durante la pelea permitieron ubicar a distintos jóvenes en la escena, aunque todavía resta determinar con precisión qué hizo cada uno y quién provocó la herida que terminó con la vida de Uriel.

En ese punto se concentra una de las principales incógnitas del expediente.

La Justicia deberá establecer cuál fue la participación concreta de I.C. y L.G., sin descartar que puedan surgir nuevas responsabilidades a partir de los testimonios, videos y demás pericias incorporadas a la causa.

El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes 21 de septiembre, cuando finalizó una fiesta por el Día del Estudiante realizada en la zona de Quinta Don Pedro, sobre calle Alfonso XIII, en Médano de Oro. En medio de una pelea entre jóvenes, Uriel recibió una herida de arma blanca en el tórax y murió horas después, mientras que su hermano mellizo también resultó herido.

La causa continúa abierta y la imputación de ambos adolescentes tiene carácter provisorio, por lo que podría modificarse a medida que avance la investigación.

Uno de los principales objetivos de la Justicia es determinar quién tuvo el arma blanca que provocó la lesión mortal y cómo se desarrolló la pelea. En las últimas horas también trascendieron registros audiovisuales que muestran parte del enfrentamiento, aunque no permiten observar con claridad el instante exacto de la agresión fatal. Ese material permanece bajo análisis de los investigadores.

Mientras tanto, los dos adolescentes quedaron a disposición de la Justicia Juvenil. La investigación continúa con nuevas medidas destinadas a reconstruir la secuencia completa del episodio y establecer las responsabilidades individuales.

Por ahora, son dos los menores formalmente imputados por el mismo delito, pero la investigación todavía debe determinar qué participación tuvo cada uno en la muerte de Uriel Ríos.