El caso por el homicidio de Matías Díaz, el joven de 26 años asesinado a balazos el pasado 17 de octubre en Villa San Patricio, Chimbas, podría tener un giro clave en los próximos días. Tres menores de entre 13 y 15 años, que habrían presenciado el crimen, serán entrevistados en Cámara Gesell, un paso fundamental para esclarecer los hechos.
Crimen de Matías Díaz: los testimonios de tres menores podrían definir la causa
Tres adolescentes declararán en Cámara Gesell por el asesinato de Matías Díaz, ocurrido en Villa San Patricio. Sus relatos serán clave para avanzar en la causa contra el único imputado, Jonathan Lucero.