Crimen de Matías Díaz: los testimonios de tres menores podrían definir la causa

Hasta el momento, el único imputado en la causa es Jonathan Lucero, de 24 años, acusado del delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego. Lucero se entregó voluntariamente cuatro días después del crimen, luego de haber sido intensamente buscado por la Policía.

Por disposición judicial, el sospechoso permanecerá un año en prisión preventiva mientras avanza la investigación penal preparatoria, a cargo del Ministerio Público Fiscal.

El hecho conmocionó al barrio Villa San Patricio, donde la víctima era muy conocida. La declaración de los menores, bajo la modalidad protegida de Cámara Gesell, podría marcar un antes y un después en una causa que busca determinar con precisión quién y cómo ejecutó los disparos que terminaron con la vida de Díaz.