Crimen de Matías Díaz: los testimonios de tres menores podrían definir la causa

Tres adolescentes declararán en Cámara Gesell por el asesinato de Matías Díaz, ocurrido en Villa San Patricio. Sus relatos serán clave para avanzar en la causa contra el único imputado, Jonathan Lucero.

El caso por el homicidio de Matías Díaz, el joven de 26 años asesinado a balazos el pasado 17 de octubre en Villa San Patricio, Chimbas, podría tener un giro clave en los próximos días. Tres menores de entre 13 y 15 años, que habrían presenciado el crimen, serán entrevistados en Cámara Gesell, un paso fundamental para esclarecer los hechos.

La diligencia judicial estaba prevista para esta tarde, pero un error en las citaciones impidió que se concretara, según confirmaron fuentes judiciales. Por este motivo, se fijará una nueva fecha, posiblemente para la próxima semana.

Los testimonios de los adolescentes son considerados determinantes para reconstruir el momento del ataque y confirmar las circunstancias en las que Díaz perdió la vida tras recibir varios disparos.

Hasta el momento, el único imputado en la causa es Jonathan Lucero, de 24 años, acusado del delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego. Lucero se entregó voluntariamente cuatro días después del crimen, luego de haber sido intensamente buscado por la Policía.

Por disposición judicial, el sospechoso permanecerá un año en prisión preventiva mientras avanza la investigación penal preparatoria, a cargo del Ministerio Público Fiscal.

El hecho conmocionó al barrio Villa San Patricio, donde la víctima era muy conocida. La declaración de los menores, bajo la modalidad protegida de Cámara Gesell, podría marcar un antes y un después en una causa que busca determinar con precisión quién y cómo ejecutó los disparos que terminaron con la vida de Díaz.

