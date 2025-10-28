Orrego participará del cónclave con Milei para discutir reformas clave

image

Según fuentes oficiales, el objetivo del Gobierno nacional es comenzar a conversar sobre las reformas laboral y tributaria, que serán elaboradas por el Consejo de Mayo, un organismo integrado por representantes del Ejecutivo, gobernadores, legisladores, sindicatos y empresarios. Estas iniciativas se espera que sean enviadas al Congreso en la primera parte de 2026, una vez consolidado el informe final del consejo.

Orrego resaltó además la dimensión federal de la convocatoria. Para él, encuentros como este permiten que las provincias del interior tengan una voz directa en las decisiones nacionales, equilibrando las políticas centralizadas y fortaleciendo la representación territorial. “Tiene que ser un país bien federal que tenga una mirada hacia el interior. Entonces este tipo de cuestiones son realmente necesarias”, sostuvo.

Con esta confirmación, San Juan se asegura presencia directa en un espacio estratégico de discusión política, donde se definirán medidas que impactarán en todo el país y en la relación entre Nación y provincias.