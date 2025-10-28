El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, confirmó que dirá presente este jueves en la reunión convocada por el presidente Javier Milei con un grupo de gobernadores, en Buenos Aires, para comenzar a discutir las reformas que planea enviar al Congreso a fin de año.
Orrego participará del cónclave con Milei para discutir reformas clave
