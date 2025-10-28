"
Orrego participará del cónclave con Milei para discutir reformas clave

El gobernador, Marcelo Orrego, confirmó su asistencia a la reunión convocada por Javier Milei para este jueves con gobernadores, donde se abordarán las reformas laboral y tributaria que impulsa la Nación.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, confirmó que dirá presente este jueves en la reunión convocada por el presidente Javier Milei con un grupo de gobernadores, en Buenos Aires, para comenzar a discutir las reformas que planea enviar al Congreso a fin de año.

El encuentro, previsto para las 17:00 en Casa Rosada, reunirá a entre 15 y 17 mandatarios provinciales, así como a funcionarios nacionales de alto rango, entre ellos el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros de Economía y del Interior, Luis “Toto” Caputo y Lisandro Catalán.

Orrego expresó su total predisposición a participar y destacó la importancia de la convocatoria como un espacio de diálogo federal y construcción de consensos. “Cuando llegue la convocatoria voy a decir presente”, aseguró el mandatario, subrayando que la reunión representa una oportunidad para priorizar la unidad nacional por sobre los colores políticos y para abordar problemáticas que afectan directamente a las provincias.

Según fuentes oficiales, el objetivo del Gobierno nacional es comenzar a conversar sobre las reformas laboral y tributaria, que serán elaboradas por el Consejo de Mayo, un organismo integrado por representantes del Ejecutivo, gobernadores, legisladores, sindicatos y empresarios. Estas iniciativas se espera que sean enviadas al Congreso en la primera parte de 2026, una vez consolidado el informe final del consejo.

Orrego resaltó además la dimensión federal de la convocatoria. Para él, encuentros como este permiten que las provincias del interior tengan una voz directa en las decisiones nacionales, equilibrando las políticas centralizadas y fortaleciendo la representación territorial. “Tiene que ser un país bien federal que tenga una mirada hacia el interior. Entonces este tipo de cuestiones son realmente necesarias”, sostuvo.

Con esta confirmación, San Juan se asegura presencia directa en un espacio estratégico de discusión política, donde se definirán medidas que impactarán en todo el país y en la relación entre Nación y provincias.

