Apartaron a la jueza del caso Jairo Malla por decisión del Tribunal de Impugnación

Según los antecedentes, el trágico hecho ocurrió en la intersección de calles Doctor Ortega y España, en Capital, cuando Carrascosa conducía una camioneta a 98 km/h en una zona de 60 km/h. El impacto fue tan violento que Malla murió en el acto, dejando a su familia devastada.

En junio pasado, la jueza Allende había rechazado un acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre las partes, que proponía tres años de prisión condicional y seis años de inhabilitación para conducir. Argumentó que debía preservarse la igualdad de las partes, los derechos de la víctima y la “paz social”, por lo que el caso debía resolverse en un juicio oral y público.

Sin embargo, el juez Roca cuestionó duramente esa postura. En su fallo, destacó que la propia magistrada admitió que se cumplían todos los requisitos legales para el juicio abreviado, pero lo rechazó por razones personales y dogmáticas, fuera de lo establecido en la ley.

“El juez no puede sustituir el criterio de legalidad del fiscal por uno de oportunidad personal”, sostuvo Roca, quien además subrayó que la oposición del querellante, el abogado Néstor ‘Roly’ Olivera, no es vinculante según el Código Procesal Penal.

Roca entendió que Allende invadió las facultades exclusivas del Ministerio Público Fiscal, titular de la acción penal pública, y que su decisión vulneró principios esenciales del sistema acusatorio y el debido proceso. Por ello, declaró nula su resolución y dispuso su separación inmediata del caso, ordenando que un nuevo juez de Garantías sea designado para continuar el trámite.

La medida recuerda lo ocurrido en el caso Francisco Márquez, donde la jueza Celia Maldonado de Álvarez también fue apartada por no aceptar un juicio abreviado. En aquella oportunidad, la causa pasó a la jueza María Gema Guerrero, quien finalmente homologó el acuerdo y dictó condena.

En tanto, la familia de Jairo Malla expresó su malestar ante esta nueva decisión. Su madre, Alejandra, manifestó:

“Vamos a luchar con nuestros abogados hasta las últimas consecuencias. No puede quedar una persona libre, más en un caso como el de Jairo, por la irresponsabilidad brutal que se evidenció”.

La causa, que desde su inicio generó una gran repercusión social en San Juan, seguirá ahora bajo la órbita de un nuevo magistrado. Mientras tanto, los allegados a la víctima esperan que el proceso avance sin más dilaciones y que finalmente se haga justicia.