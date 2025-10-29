Huracán Melisa: más de 100 argentinos atrapados en la tormenta más poderosa

"Recibí por grupos de whatsapp que hay un 35% de la población que ya está sin electricidad", agregó.

La tormenta más destructiva del país

“El huracán ya está tocando tierra en la zona sudoeste de Jamaica. Arrasa todo”, declaró al referirse al impacto del ciclón,

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que este fenómeno de categoría 5 podría transformarse en la tormenta más destructiva registrada en la historia reciente del país caribeño.

La OMM alertó desde Ginebra que las lluvias podrían superar los 70 centímetros. El doble de lo habitual en toda la temporada de lluvias, lo que podría provocar inundaciones catastróficas y corrimientos de tierra en distintas zonas del país. Las autoridades locales mantienen activa la alerta máxima y recomiendan a la población mantenerse en resguardo hasta nuevo aviso

El huracán ya está tocando tierra en localidades cercanas a Westmoreland. También comentó que la capital experimenta efectos significativos "Estamos unos kilómetros hacia el este, pero también sufriendo consecuencias de mucha magnitud".