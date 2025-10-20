"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > Villa Hipódromo

Tiroteo y caos en Villa Hipódromo: un herido de bala y dos menores lesionados

Un tiroteo desató una violenta gresca en Villa Hipódromo, Rawson. Una persona fue baleada, dos menores resultaron heridos con balas de goma y hubo patrulleros dañados. La Policía detuvo a un sospechoso.

La tarde de este lunes se tiñó de violencia en el departamento de Rawson. Un operativo de rutina terminó en un violento enfrentamiento entre vecinos y efectivos policiales en inmediaciones de Villa Hipódromo, Lote 32 y Villa 17 de Agosto. El saldo fue una persona herida de bala, dos menores lesionados con balas de goma y dos móviles policiales con daños de consideración.

Según informaron fuentes policiales, todo comenzó cuando personal de la Subcomisaría local intentó identificar a un hombre que circulaba en moto. Al ser interceptado, reaccionó con agresividad contra el móvil policial. Ante esto, los uniformados procedieron a detenerlo.

Testigos aseguraron que los disparos se produjeron en Lote 32. Una ambulancia trasladó a la víctima baleada, cuya identidad no trascendió oficialmente y cuyo estado de salud no fue informado.

Te puede interesar...

Durante el operativo, la Policía detuvo a dos hombres señalados como presuntos motochorros. En ese momento, familiares y vecinos comenzaron a agredir a los patrulleros y a lanzar piedras contra los efectivos, generando un clima de extrema tensión.

Ante la escalada de violencia, arribaron patrulleros de apoyo y personal de Infantería para contener la situación. Como resultado, dos menores de alrededor de 13 años resultaron heridos con balas de goma y fueron trasladados al Hospital Rawson. Según se informó, ambos están fuera de peligro.

Videos que circularon en redes sociales mostraron la fuerte discusión entre los efectivos y vecinos de la zona en medio de los incidentes. El sospechoso detenido quedó a disposición de la UFI en turno, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las causas del tiroteo.

Temas

Te puede interesar