La tarde de este lunes se tiñó de violencia en el departamento de Rawson. Un operativo de rutina terminó en un violento enfrentamiento entre vecinos y efectivos policiales en inmediaciones de Villa Hipódromo, Lote 32 y Villa 17 de Agosto. El saldo fue una persona herida de bala, dos menores lesionados con balas de goma y dos móviles policiales con daños de consideración.
Tiroteo y caos en Villa Hipódromo: un herido de bala y dos menores lesionados
