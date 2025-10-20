Tiroteo y caos en Villa Hipódromo: un herido de bala y dos menores lesionados

Durante el operativo, la Policía detuvo a dos hombres señalados como presuntos motochorros. En ese momento, familiares y vecinos comenzaron a agredir a los patrulleros y a lanzar piedras contra los efectivos, generando un clima de extrema tensión.

Ante la escalada de violencia, arribaron patrulleros de apoyo y personal de Infantería para contener la situación. Como resultado, dos menores de alrededor de 13 años resultaron heridos con balas de goma y fueron trasladados al Hospital Rawson. Según se informó, ambos están fuera de peligro.

Videos que circularon en redes sociales mostraron la fuerte discusión entre los efectivos y vecinos de la zona en medio de los incidentes. El sospechoso detenido quedó a disposición de la UFI en turno, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las causas del tiroteo.