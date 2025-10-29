ANSES: se actualizarán los haberes de los jubilados

La Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá un valor de $117.229,14 por menor a cargo. Sin embargo, los beneficiarios recibirán el 80% del monto ($93.783,31) de manera mensual, ya que ANSES retiene el 20% restante hasta la presentación de la Libreta AUH.

En casos de discapacidad, la AUH completa ascenderá a $381.789,19. La Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos será de $58.572,85, y la Asignación por Hijo con Discapacidad llegará a $190.714,27.

El bono de $70.000 continuará vigente en 2026, según el proyecto de Presupuesto anunciado por el presidente Javier Milei. Este beneficio se otorga a jubilados y pensionados con haberes inferiores a $396.304,88. Quienes cobren el monto mínimo ($326.304,88) recibirán el bono completo, mientras que aquellos con ingresos cercanos al límite obtendrán un refuerzo proporcional.

Los valores finales, incluyendo el bono, serán:

Jubilación Mínima: $396.304,88

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $331.016,96

Pensión No Contributiva: $298.381,85

Calendario de pagos de jubilados

Estas serán las fechas de cobro confirmadas por ANSES para todas sus prestaciones en septiembre:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

Prestación por Desempleo