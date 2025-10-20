"
Tres disparos y una fuga: identificaron al presunto asesino de Matías Díaz

El sospechoso del asesinato de Matías Díaz, el joven de 26 años baleado en Villa San Patricio, fue identificado. Permanece prófugo y es intensamente buscado por la Policía.

La investigación por el crimen que estremeció a Chimbas el pasado viernes por la noche avanza con resultados concretos. Los investigadores lograron identificar al presunto autor de los disparos que terminaron con la vida de Matías Díaz, un joven de 26 años conocido en el barrio como “El Col”.

El hecho ocurrió sobre calle Formosa, entre América y Colón, en Villa San Patricio. Eran pasadas las 22 cuando Díaz fue sorprendido por un motociclista que se detuvo a pocos metros y abrió fuego sin mediar palabra. Los testigos aseguran que el agresor actuó con rapidez y huyó del lugar en la misma moto.

Los peritajes iniciales determinaron que al menos tres proyectiles impactaron en el cuerpo de la víctima, provocándole la muerte casi en el acto. Vecinos alertaron al 911 y minutos después llegaron al lugar efectivos policiales y personal de emergencias, quienes constataron el fallecimiento.

Durante la madrugada, el Gabinete Criminalístico trabajó sobre la escena del crimen recolectando vainas servidas, prendas de la víctima y tomando testimonios. También se revisaron las cámaras de seguridad ubicadas en la zona, que captaron el momento del ataque y permitieron reconstruir la secuencia de los hechos.

Con base en esas imágenes y los relatos de los vecinos, los investigadores lograron individualizar al presunto autor, quien se encuentra prófugo. Durante el fin de semana se realizaron múltiples allanamientos en distintos puntos del departamento, aunque hasta el momento no hubo resultados positivos.

Fuentes judiciales confirmaron que el sospechoso fue reconocido por su entorno y que existiría un vínculo previo entre él y la víctima. Los fiscales que intervienen en la causa no descartan ninguna hipótesis y trabajan sobre distintas líneas de investigación para determinar el móvil del ataque.

“Se trata de una persona ya identificada y con antecedentes. Estamos trabajando de manera coordinada con distintas unidades operativas para dar con su paradero”, señalaron desde la Secretaría de Seguridad.

Mientras tanto, el cuerpo de Díaz fue entregado a su familia y el barrio permanece conmocionado por el violento hecho, que se suma a otros episodios recientes ocurridos en la zona norte del Gran San Juan. La Policía mantiene los operativos activos y la Justicia espera avances en las próximas horas.

