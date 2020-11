Crimen en Caucete: múltiples allanamientos en busca de sospechosos

Con el correr de las horas, trascendieron más detalles de la escena del crimen en Caucete. Luego de que a las 7.30, el dueño de la finca hallara muerto al sereno y diera aviso a la Policía, los efectivos llegaron al lugar y se encontraron con la espantosa escena.

Según informaron altas fuentes de la investigación a este medio, el cuerpo de la víctima estaba en la cocina comedor de la vivienda, boca abajo, con una soga en el cuello y maniatado de pies y manos con soga. Por otro lado, tenía un profundo golpe en la frente que habría sido con un palo, la presunta arma homicida que fue hallada dentro de la vivienda. Las versiones preliminares indican que el hecho habría ocurrido en la medianoche del jueves.

En el lugar faltaban varios elementos del sereno: un auto, una moto, un televisor y hasta una bomba de agua. Al seguir el rastro del Renault Torino de la víctima, los investigadores detectaron que el mismo había sido incendiado alrededor de la 1.30 en calle Enfermera Medina y Río Negro, a unos 4 kilómetros de la finca.

El cuerpo de Brizuela no tendría signos de haberse defendido y la puerta no fue violentada. Podrían haber ingresado por las ventanas, pero por el momento no se descarta ninguna hipótesis. Se cree que la saña con la que lo atacaron y el vehículo quemado podrían estar relacionados con que posiblemente conocía a los agresores y buscaron asegurarse que no los delatara.

El móvil principal hasta el momento sería el robo, pero no se descartan otras hipótesis. Los investigadores creen que los agresores no fueron improvisados sino que se trataría de delincuentes que sabían lo que hacían e intentaron borrar sus rastros al incendiar el vehículo.

Se espera que en las próximas horas, las divisiones especializadas de la Policía de San Juan, por orden de la jueza María Gema Guerrero, titular del Primer Juzgado de Instrucción, realicen múltiples allanamientos para dar con los 2 o 3 sospechosos que se cree estarían involucrados en el crimen.

En tanto, se esperan los resultados de la autopsia para conocer la causa de muerte, los resultados de las pericias en la evidencia encontrada en la escena del crimen y los testimonios de los vecinos de Caucete.