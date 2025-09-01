"
Condenaron a un hombre que amenazó a un adolescente con un arma en Caucete

Juan Manuel Márquez fue condenado tras un juicio abreviado por amenazas agravadas con arma de fuego a un menor de 16 años. Evitó la cárcel pero deberá cumplir medidas judiciales.

La Justicia de San Juan condenó a Juan Manuel Márquez a un año de prisión de ejecución condicional por el delito de amenazas agravadas por el uso de un arma de fuego, en un hecho ocurrido el 21 de agosto de 2025 en el departamento Caucete. La víctima fue un adolescente de 16 años que se encontraba junto a un grupo de amigos.

Según consta en la denuncia, los jóvenes salían de la escuela Comercio, ubicada en la intersección de calles Laprida y Godoy Cruz, cuando una camioneta Toyota Hilux dorada, que salía en marcha atrás de un taller mecánico, casi atropelló a uno de ellos. Al advertir el peligro, el adolescente le pidió al conductor que se detuviera, lo que generó un altercado.

En ese contexto, el acompañante del conductor, identificado como Juan Manuel Márquez, descendió del vehículo y comenzó a amenazar verbalmente al grupo de menores: “Te voy a reventar la cabeza, te voy a hacer comer la mochila; con dos cachetadas te rompo la mandíbula”, dijo. Luego, al subirse nuevamente a la camioneta, Márquez sacó un arma de fuego tipo 22 por la ventanilla y la cargó frente al adolescente y sus amigos.

El fiscal José Plaza llevó adelante la investigación, asistido por las abogadas María del Valle Villalba y Victoria Kolker, bajo la coordinación de los fiscales Ignacio Achem y Daniela Pringles de la UFI Genérica. La denuncia fue presentada por la madre del menor afectado.

Como parte de la condena, Márquez deberá cumplir una serie de medidas judiciales que incluyen fijar su residencia, someterse al control de la Dirección de Presos, Liberados y Excarcelados, abstenerse de consumir alcohol y drogas, y mantener prohibición estricta de acercamiento a la víctima y su familia. Estas medidas buscan garantizar su reintegración social sin representar un riesgo para las víctimas.

