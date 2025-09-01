Condenaron a un hombre que amenazó a un adolescente con un arma en Caucete

Según consta en la denuncia, los jóvenes salían de la escuela Comercio, ubicada en la intersección de calles Laprida y Godoy Cruz, cuando una camioneta Toyota Hilux dorada, que salía en marcha atrás de un taller mecánico, casi atropelló a uno de ellos. Al advertir el peligro, el adolescente le pidió al conductor que se detuviera, lo que generó un altercado.

En ese contexto, el acompañante del conductor, identificado como Juan Manuel Márquez, descendió del vehículo y comenzó a amenazar verbalmente al grupo de menores: “Te voy a reventar la cabeza, te voy a hacer comer la mochila; con dos cachetadas te rompo la mandíbula”, dijo. Luego, al subirse nuevamente a la camioneta, Márquez sacó un arma de fuego tipo 22 por la ventanilla y la cargó frente al adolescente y sus amigos.