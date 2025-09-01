La Justicia de San Juan condenó a Juan Manuel Márquez a un año de prisión de ejecución condicional por el delito de amenazas agravadas por el uso de un arma de fuego, en un hecho ocurrido el 21 de agosto de 2025 en el departamento Caucete. La víctima fue un adolescente de 16 años que se encontraba junto a un grupo de amigos.
Condenaron a un hombre que amenazó a un adolescente con un arma en Caucete
Juan Manuel Márquez fue condenado tras un juicio abreviado por amenazas agravadas con arma de fuego a un menor de 16 años. Evitó la cárcel pero deberá cumplir medidas judiciales.