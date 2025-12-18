Condenaron a ocho años de prisión al hombre que le disparó a su pareja

Tras llamados al 911, personal policial, funcionarios del Ministerio Público Fiscal y una ambulancia acudieron al lugar. La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde recibió atención médica.

Luego de numerosos allanamientos, Piñones fue detenido el 5 de agosto de 2024, un mes después del ataque. Posteriormente fue formalizado por tentativa de femicidio y amenazas agravadas, permaneciendo con prisión preventiva mientras avanzaba la investigación fiscal.

Durante el juicio, la Fiscalía CAVIG, representada por el fiscal Dr. Leonardo Arancibia, junto a las ayudantes fiscales Dras. Erica Funes Arias y Eugenia Lenzano, y la auxiliar jurídica Dra. Gabriela Fernández, presentó una sólida acusación respaldada por numerosos testigos y pruebas periciales y documentales. El Ministerio Público Fiscal había solicitado una pena de 22 años de prisión efectiva, mientras que la defensa pidió la absolución por el beneficio de la duda.

Finalmente, el Tribunal resolvió condenar a Piñones por los delitos de lesiones graves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, agravadas por el uso de arma de fuego, en concurso real con amenazas agravadas por el uso de arma, y fijó la pena de ocho años de prisión efectiva, más la inhabilitación absoluta por igual plazo. Los fundamentos del fallo serán leídos el 12 de febrero de 2026.

Además, al constatarse que el condenado registraba una condena condicional previa de cuatro meses por robo simple (año 2023), el Tribunal resolvió revocar dicha condicionalidad y unificar la sanción en una pena única de ocho años y cuatro meses de prisión efectiva, ordenando también su prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme.