Condenaron a 17 años al autor del disparo que mató a Milagros

“El señor Tello, sin importar las consecuencias, realizó numerosos disparos siendo consciente de que podían impactar en cualquier vecino”, explicó el fiscal al exponer la acusación.

Horas después, según la imputación, Tello volvió a accionar el arma en el fondo de la vivienda donde convivía con su pareja y los menores Jeremías y Milagros. En ese contexto, los niños salieron al patio para ver qué ocurría.

Micheltorena señaló: “Sabiendo que podía darle a alguien, continuó disparando. Primero gatilló hacia Jeremías y el tiro no salió. Luego volvió a accionar el gatillo hacia Milagros”. El proyectil impactó en la zona abdominal y le provocó un shock hipovolémico que derivó en su muerte.

Tras ser herida, su hermano Joel la llevó hasta la calle en busca de ayuda, pero llegó sin vida pese a la asistencia inmediata.

image

En el acuerdo, Tello reconoció lo ocurrido tanto en el espacio público como dentro de la vivienda. Pericias balísticas confirmaron que el arma secuestrada era la misma que había provocado la herida fatal.

La Fiscalía solicitó la pena de 17 años y sostuvo que el imputado, según un examen psicológico, “comprendía la criminalidad de su acto”. El tribunal avaló el acuerdo y ordenó su cumplimiento en el Servicio Penitenciario Provincial.

El reclamo de la madre de Milagros

Tras conocerse la sentencia, la madre de la niña, Gisella Gutiérrez, expresó su desacuerdo. “Estoy destruida”, manifestó entre lágrimas al salir de Tribunales. La mujer afirmó: “Yo pedía perpetua, pero me dijeron que no podía ser. Él me la mató deliberadamente, no estoy de acuerdo con la pena. No quiero que salga nunca más de la cárcel”.

image

También lamentó: “¿Dónde está la justicia? Hay pruebas, hay testigos. A mi hija la apagó”.

La investigación estableció que, tras el disparo fatal, Tello abandonó la vivienda e intentó ocultarse en la casa de sus padres, donde fue detenido. Allí también se incautó el arma utilizada.

Para la fiscalía, la conducta del imputado durante todo el 25 de diciembre evidenció un uso temerario del arma que derivó en la tragedia. Con las pruebas reunidas y el reconocimiento de los hechos, el caso quedó cerrado con la condena ahora firme.