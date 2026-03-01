La Dirección Provincial de Vialidad comenzó los trabajos de pavimentación en el departamento Caucete, en el marco del Plan de Pavimentos Urbanas impulsado por el Gobierno de San Juan. La intervención se desarrolla en el Barrio Felipe Cobas, uno de los sectores más importantes de la villa cabecera, donde se ejecutan tareas de movimiento de suelo y acondicionamiento de base sobre calles Rivadavia y Roca, preparándolas para la colocación de pavimento con estándares técnicos de máxima calidad.
Caucete suma obras de pavimentación con fondos de la provincia
Caucete suma pavimento con inversión 100% provincial. La Dirección Provincial de Vialidad comenzó los trabajos en el Barrio Felipe Cobas.