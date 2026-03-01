Caucete suma obras de pavimentación con fondos de la provincia

La obra forma parte de un programa provincial financiado 100% con fondos de la Provincia y ejecutado por Vialidad Provincial, que contempla la mejora de calles municipales en todos los departamentos. El plan avanza por zonas, atendiendo las necesidades prioritarias de cada comunidad. En varios departamentos las tareas ya finalizaron y en otros se encuentran en plena ejecución, como ocurre actualmente en Caucete.

Vecinos del sector manifestaron su satisfacción ante el inicio de los trabajos, ya que se trata de calles que desde hace años venían siendo solicitadas para su mejora. La pavimentación permitirá optimizar la transitabilidad, brindar mayor seguridad vial y mejorar la calidad de vida de las familias, consolidando infraestructura urbana clave para el desarrollo del departamento.