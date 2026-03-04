"
Condenaron a un hombre por robar elementos del futuro Punto Digital en Caucete

El hecho ocurrió en Caucete. Del lugar habían sustraído elementos para el baño.

En el marco de un juicio abreviado, la Justicia condenó a Matías López a la pena de cinco meses de prisión de ejecución condicional por el delito de robo, previsto en los artículos 45 y 164 del Código Penal Argentino.

El hecho tuvo como damnificado, entre otros, a Hugo Flores empleado de la Municipalidad de Caucete, quien se desempeña como Director de Tecnologías y Modernización y se encuentra a cargo del inmueble que está siendo refaccionado para funcionar como nuevo Punto Digital del municipio, ubicado en la intersección de calles Colón y Juan José Bustos, en el departamento Caucete.

Según la investigación, el 27 de diciembre de 2025, alrededor de las 10, López, ingresó al edificio en obra y sustrajo diversos elementos: un lavamanos de porcelana marca Ferrum; dos inodoros blancos; tres hojas de ventana de aluminio con sus respectivos vidrios; dos candados; tres cámaras de seguridad blancas marca Alhua con su DVR negro de la misma marca y dos cargadores negros correspondientes al sistema.

Ese mismo día, personal policial de la Comisaría 9ª recibió un llamado telefónico indicando el paradero de los objetos sustraídos. A partir de esa información, los efectivos se dirigieron a la Villa Santa Isabel, en la intersección de calles 1° de Mayo y Rioja, en Caucete, donde observaron los elementos denunciados sobre la vereda, logrando así su recuperación.

En el marco del acuerdo de juicio abreviado, el imputado reconoció su responsabilidad en el hecho y recibió una condena de cumplimiento condicional, por lo que no deberá cumplir prisión efectiva, aunque quedará sujeto al cumplimiento de reglas de conducta durante el plazo que establezca la Justicia.

