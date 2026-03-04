Condenaron a un hombre por robar elementos del futuro Punto Digital en Caucete

El hecho tuvo como damnificado, entre otros, a Hugo Flores empleado de la Municipalidad de Caucete, quien se desempeña como Director de Tecnologías y Modernización y se encuentra a cargo del inmueble que está siendo refaccionado para funcionar como nuevo Punto Digital del municipio, ubicado en la intersección de calles Colón y Juan José Bustos, en el departamento Caucete.

Según la investigación, el 27 de diciembre de 2025, alrededor de las 10, López, ingresó al edificio en obra y sustrajo diversos elementos: un lavamanos de porcelana marca Ferrum; dos inodoros blancos; tres hojas de ventana de aluminio con sus respectivos vidrios; dos candados; tres cámaras de seguridad blancas marca Alhua con su DVR negro de la misma marca y dos cargadores negros correspondientes al sistema.