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Condenado por abusar de su hija: el tribunal modificó la figura y bajó la pena

El tribunal cambió la calificación legal y condenó a un hombre a 14 años por abuso sexual de su hija. La pena fue menor a la que inicialmente buscaba la fiscalía.

El juicio por abuso sexual intrafamiliar tuvo un cierre con matices. Aunque el tribunal encontró culpable al acusado, la pena final fue menor a la que se había planteado al inicio del proceso. El hombre fue condenado a 14 años de prisión por abusar de su hija en reiteradas oportunidades.

El punto que terminó inclinando la balanza fue el cambio en la calificación legal. En un primer momento, la fiscalía había sostenido que se trataba de cuatro hechos independientes, lo que abría la puerta a una condena más alta. Sin embargo, al momento del fallo, los jueces entendieron que los abusos formaban parte de un mismo contexto y los encuadraron como un delito continuado.

Esa decisión no es menor: al unificar los hechos bajo una sola figura, la escala penal se reduce. En ese marco, la fiscal Ingrid Schott ajustó su pedido a 14 años de prisión, contemplando además que el imputado no tenía antecedentes. La defensa, por su parte, intentó sin éxito que se lo absolviera o que recibiera la pena mínima.

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El tribunal —integrado por Alberto Caballero, Flavia Allende y Eugenio Barbera— dio por probado que los abusos ocurrieron durante agosto de 2024, en el fondo de una vivienda familiar donde el hombre residía. La víctima, una adolescente, había ido a visitarlo cuando se produjeron los primeros episodios.

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Según la reconstrucción, el acusado se aprovechó de una situación de vulnerabilidad y los ataques se repitieron en más de una ocasión. También se valoraron elementos como intentos de manipulación y silenciamiento hacia la menor.

Antes de escuchar la sentencia, el imputado habló ante los jueces y volvió a declararse inocente. Pese a eso, el tribunal consideró contundentes las pruebas reunidas durante el proceso, especialmente el testimonio de la víctima y las pericias realizadas.

El fallo deja un dato central: hubo condena y reconocimiento de los hechos, pero el cambio de criterio en la calificación terminó impactando directamente en la cantidad de años de prisión.

El hombre continuará detenido en el Servicio Penitenciario Provincial, donde ya se encontraba bajo prisión preventiva.

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