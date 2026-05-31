Qué sigue en el caso Agostina: autopsia, rastrillajes y nuevas claves

Uno de los pasos más importantes que vienen será la realización de los estudios forenses sobre los restos encontrados.

Aunque el fiscal Raúl Garzón sostuvo que la muerte habría ocurrido durante la misma noche de la desaparición o en las primeras horas del domingo, los especialistas deberán determinar científicamente la data de muerte.

Además, la autopsia permitirá establecer con precisión cuál fue la causa del fallecimiento, qué mecanismo se utilizó para cometer el crimen y otros detalles que serán determinantes para sostener la acusación en un futuro juicio.

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Los investigadores creen que el homicidio ocurrió dentro de la vivienda ubicada en calle Del Campillo, en barrio Cofico. Por ese motivo, las pericias continuarán en el inmueble para intentar reconstruir minuto a minuto lo ocurrido desde que Agostina ingresó al lugar.

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Durante los procedimientos realizados hasta ahora, Policía Científica encontró rastros considerados de interés para la causa. Incluso trascendió que algunas paredes del sector donde se habrían producido los hechos fueron limpiadas con lavandina, una sustancia frecuentemente utilizada para eliminar evidencias biológicas.

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Los análisis de laboratorio determinarán ahora qué tipo de rastros fueron encontrados y si pueden vincularse directamente con el crimen.

Los rastrillajes continúan

Aunque ya se produjo el hallazgo de restos humanos, la búsqueda de evidencias no terminó. Los operativos seguirán desarrollándose en Ampliación Ferreyra con el objetivo de localizar más elementos que permitan reconstruir lo sucedido y establecer cómo fueron trasladados y ocultados los restos.

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Según la investigación, el lugar fue identificado a partir de cámaras de seguridad, análisis de recorridos vehiculares y datos de geolocalización que permitieron ubicar en la zona al Ford Ka negro incorporado al expediente.

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La situación judicial del único detenido también cambiará de manera significativa. Hasta ahora, Claudio Barrelier estaba imputado por delitos vinculados a la desaparición de la adolescente. Sin embargo, tras la identificación de los restos, el fiscal avanzará con una nueva acusación que podría encuadrarse como homicidio agravado, una figura que contempla la pena de prisión perpetua.

Además, resta saber si el acusado volverá a declarar o si mantendrá la estrategia defensiva que viene sosteniendo desde el inicio de la causa.

La Justicia busca determinar si hubo más involucrados

Uno de los interrogantes más importantes es si Barrelier actuó solo. Tanto los investigadores como los abogados de la familia consideran difícil que una sola persona haya podido concretar todas las acciones que se investigan sin algún tipo de ayuda o colaboración.

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Por eso, la fiscalía trabaja para establecer si existieron cómplices, encubridores o personas que tuvieron conocimiento de lo ocurrido y no lo denunciaron.

A pesar de los avances, todavía no existe una explicación clara sobre por qué Agostina fue asesinada. Determinar el móvil del crimen aparece como uno de los grandes desafíos de la investigación, ya que permitirá comprender el contexto en el que ocurrieron los hechos y fortalecer la acusación judicial.

Un antecedente que vuelve a generar polémica

Otro aspecto que quedó bajo la lupa es una causa anterior que involucró a Barrelier.

Hace aproximadamente un año, una joven denunció haber estado privada de su libertad en una vivienda vinculada al ahora acusado. En aquel expediente fue detenido e imputado, aunque recuperó la libertad pocas semanas después.

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Tras el crimen de Agostina, ese antecedente volvió a generar cuestionamientos y podría ser revisado para determinar si existieron señales previas que hubieran podido anticipar una situación de riesgo.

Con la identidad de los restos prácticamente confirmada, la causa ingresa en su momento más importante.

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Las próximas semanas estarán marcadas por los resultados de las pericias científicas, la redefinición de la imputación contra el detenido y la búsqueda de respuestas sobre los numerosos interrogantes que todavía rodean uno de los casos que más conmocionó a Córdoba en los últimos años.