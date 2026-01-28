Luego de las intensas precipitaciones que afectaron diversos puntos de la provincia, el Gobierno de San Juan puso en marcha un operativo conjunto entre la Dirección Provincial de Vialidad y la Dirección de Hidráulica para recuperar la conectividad en las zonas más perjudicadas.
Operativo de emergencia en Zonda: trabajan para despejar rutas
Personal de Vialidad e Hidráulica despliega maquinaria pesada en la Ruta 12 y calle Las Moras para restablecer el tránsito y reconstruir las defensas ante las crecientes.