Operativo de emergencia en Zonda: trabajan para despejar rutas

Personal de Vialidad e Hidráulica despliega maquinaria pesada en la Ruta 12 y calle Las Moras para restablecer el tránsito y reconstruir las defensas ante las crecientes.

Luego de las intensas precipitaciones que afectaron diversos puntos de la provincia, el Gobierno de San Juan puso en marcha un operativo conjunto entre la Dirección Provincial de Vialidad y la Dirección de Hidráulica para recuperar la conectividad en las zonas más perjudicadas.

En el departamento de Zonda, los esfuerzos se concentran actualmente en la limpieza y despeje de sedimentos sobre la Ruta Provincial 12 y la calle Las Moras. Estas arterias se vieron seriamente afectadas por el arrastre de material producto de las crecientes, lo que obligó a una intervención inmediata para garantizar la seguridad de los conductores.

De forma simultánea, equipos de Hidráulica trabajan en la reconstitución de defensas aluvionales. Estas estructuras, que alcanzan dimensiones de aproximadamente 3 metros de alto por 4 metros de ancho, son fundamentales para evitar que el agua vuelva a ingresar a las zonas urbanas y caminos productivos.

Para estas tareas se ha dispuesto un despliegue de maquinaria pesada que incluye:

  • Cargadoras para la remoción de escombros.

  • Topadoras destinadas a la nivelación y refuerzo de suelos.

  • Camiones para el traslado de material y logística de limpieza.

Las autoridades solicitan a los vecinos y turistas transitar con máxima precaución por las zonas mencionadas mientras continúa el movimiento de equipos viales y operarios en la calzada.

