Operativo de emergencia en Zonda: trabajan para despejar rutas

En el departamento de Zonda, los esfuerzos se concentran actualmente en la limpieza y despeje de sedimentos sobre la Ruta Provincial 12 y la calle Las Moras. Estas arterias se vieron seriamente afectadas por el arrastre de material producto de las crecientes, lo que obligó a una intervención inmediata para garantizar la seguridad de los conductores.

De forma simultánea, equipos de Hidráulica trabajan en la reconstitución de defensas aluvionales. Estas estructuras, que alcanzan dimensiones de aproximadamente 3 metros de alto por 4 metros de ancho, son fundamentales para evitar que el agua vuelva a ingresar a las zonas urbanas y caminos productivos.