La Vuelta no se detiene y recorrerá Rivadavia, Ullum y Zonda

Concentración: 14:15 horas, sobre calle Rastreador Calivar frente a Parque de Rivadavia.
Largada: 15:30 horas.
Llegada: Avenida Libertador General San Martín, a metros de Complejo Científico Forense, Rivadavia.
Recorrido en tren controlado: Por calle Rastreador Calívar al norte hasta girar al oeste en rotonda de Av. Libertador Gral. San Martín, continuar y frente a Plaza 20 de Noviembre, Vía Oficial KM0 (1,200km aprox.)
Recorrido en Carrera: Por Av. Libertador Gral. San Martín al oeste hasta calle Galíndez, al norte hasta girar en la rotonda al oeste por Ruta 60, paredón Dique de Ullum, hasta calle Arnobio Sánchez, Valentín Ruiz, hasta cruce con calle Hermógenes Ruiz. Desde este punto se recorrerán tres giros al circuito comprendido por calles Aviadores Españoles, paredón Dique Punta Negra, Ruta Interlagos, calle Las Moras, Hermógenes Ruiz hasta nuevamente calle Aviadores Españoles. Cumplidos los tres giros girar al oeste por calle Valentín Ruiz, Arnobio Sánchez, Ruta 60, paredón Dique de Ullum, hasta rotonda calle Galíndez, al sur hasta Av. Libertador Gral. San Martín, al este hasta Línea de Meta frente a Complejo Forense de Rivadavia.
Total: 138,7 KM aprox.
Meta Montaña (3): Ruta 60, en paredón Dique de Ullúm en la ida (9,1 KM aprox); paredón de Dique Punta Negra, primer paso (36,6 KM); y paredón Dique Punta Negra, segundo paso (64,4 KM).
Meta Sprint (2): Ruta 60, frente a ingreso Palmar del Lago (16,1 KM aprox); calle Valentín Ruiz frente a Municipalidad de Ullúm, de regreso (113,8 KM).