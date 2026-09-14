Video: la violenta reacción de Vallejos en un reclamo salarial

En medio del reclamo, Vallejos decidió abordar su camioneta para abandonar la planta. Mientras se retiraba del lugar ante la mirada de los trabajadores allí apostados, los propios manifestantes registraron con sus teléfonos celulares el momento exacto en que el empresario reaccionó con un gesto violento hacia el personal, escena que rápidamente generó repudio entre los presentes.

El reclamo de los operarios se mantiene firme a la espera de la cancelación inmediata de los montos adeudados y respuestas de la conducción directiva.