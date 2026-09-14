Un clima de fuerte tensión se vivió este lunes por la mañana en el Parque Industrial de Chimbas, donde trabajadores de la planta de residuos Bio Cordillerana se concentraron para visibilizar el reclamo por salarios adeudados y la regularización de diversos conceptos laborales.
Video: la violenta reacción de Vallejos en un reclamo salarial
El hecho fue registrado por sus empleados durante la protesta en la firma Bio Cordillerana. El empresario y dirigente político se retiró en su camioneta tras un tenso cruce con los manifestantes.