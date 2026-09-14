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Video: la violenta reacción de Vallejos en un reclamo salarial

El hecho fue registrado por sus empleados durante la protesta en la firma Bio Cordillerana. El empresario y dirigente político se retiró en su camioneta tras un tenso cruce con los manifestantes.

Un clima de fuerte tensión se vivió este lunes por la mañana en el Parque Industrial de Chimbas, donde trabajadores de la planta de residuos Bio Cordillerana se concentraron para visibilizar el reclamo por salarios adeudados y la regularización de diversos conceptos laborales.

La protesta, que contó con la organización de la Intersindical San Juan y la compañía del Sindicato de Químicos, sumó un capítulo de máxima tensión cuando el propietario de la firma y dirigente político, Sergio Vallejos, acudió al predio.

La secuencia captada en video

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En medio del reclamo, Vallejos decidió abordar su camioneta para abandonar la planta. Mientras se retiraba del lugar ante la mirada de los trabajadores allí apostados, los propios manifestantes registraron con sus teléfonos celulares el momento exacto en que el empresario reaccionó con un gesto violento hacia el personal, escena que rápidamente generó repudio entre los presentes.

El reclamo de los operarios se mantiene firme a la espera de la cancelación inmediata de los montos adeudados y respuestas de la conducción directiva.

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