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Controles unificados e inhibidores carcelarios: las definiciones del Consejo de Seguridad

Delgado destacó la prevención regional y Nación confirmó que coordinan la logística ante la visita del Papa León XIV.

Durante la reunión del Consejo de Seguridad Interior, el secretario de Seguridad de San Juan, Enrique Delgado, afirmó que la provincia está plenamente preparada para afrontar acontecimientos de envergadura y fortalecer la prevención del delito. En ese contexto, destacó los avances concretos con la provincia de Mendoza para implementar un sistema de control unificado, cuya empresa adjudicataria será seleccionada a fines de noviembre de 2026, demostrando que las acciones interprovinciales se están llevando a la práctica.

Por su parte, la secretaria de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, remarcó que este encuentro fija las pautas sobre cómo abordar temas estratégicos para el país. Entre las prioridades señaladas, la funcionaria nacional resaltó el bienestar de los efectivos policiales, la mejora de los sistemas de inhibición de comunicaciones en los establecimientos carcelarios y la preparación logística para la histórica visita del Papa León XIV.

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