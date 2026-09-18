Controles unificados e inhibidores carcelarios: las definiciones del Consejo de Seguridad

Durante la reunión del Consejo de Seguridad Interior, el secretario de Seguridad de San Juan, Enrique Delgado, afirmó que la provincia está plenamente preparada para afrontar acontecimientos de envergadura y fortalecer la prevención del delito. En ese contexto, destacó los avances concretos con la provincia de Mendoza para implementar un sistema de control unificado, cuya empresa adjudicataria será seleccionada a fines de noviembre de 2026, demostrando que las acciones interprovinciales se están llevando a la práctica.