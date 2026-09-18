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Los chicos adolescentes lideran la compra de flores para la Primavera

Vendedores de San Juan destacan el buen nivel de ventas y la preferencia de los adolescentes por las flores amarillas para el 21 de septiembre.

El inicio de la primavera y el Día del Estudiante se palpitan en las calles de San Juan, donde el color y el aroma de las flores copan las esquinas más transitadas. En la previa de la celebración, los vendedores locales contaron un excelente nivel de actividad, impulsado principalmente por el público joven que busca el regalo perfecto.

Ubicada diariamente en la intersección de General Acha y Mitre, una joven vendedora detalló el panorama actual: “Gracias a Dios nos va muy bien. Es un día muy lindo y se vende bastante porque la gente todo pregunta. Muchos chicos adolescentes vienen y compran”, comentó.

Los adolescentes, los principales clientes

Al ser consultada sobre el rango etario que más consume de cara al 21 de septiembre, la comerciante no dudó: “Los que más compran siempre son los chicos más jóvenes. Parejitas más jóvenes”. El entusiasmo de los estudiantes por celebrar la fecha se traduce en un movimiento constante en los puestos de venta.

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Precios y opciones para todos los bolsillos

Respecto a los costos, la vendedora indicó que para la jornada de la primavera los precios de los ramos arrancan en $8.000. Para quienes buscan opciones más imponentes, el ramo más grande puede alcanzar los $40.000.

Además de los arreglos florales, la venta individual también tiene demanda. “Flores individuales vendemos también, en $5.000 pesos la hemos estado vendiendo”, precisó.

Flores amarillas: las preferidas para la primavera

Una tendencia que se consolida año tras año es la elección de flores amarillas para recibir la primavera. El puesto de Acha y Mitre exhibe una gran variedad para satisfacer esta demanda específica. “Sale de todo, lo que son girasoles, crisantemos, astromelias, claveles, rosas”, enumeró la vendedora, destacando la amplitud de opciones.

Finalmente, si bien el 21 de septiembre representa un pico de ventas, la comerciante aclaró que la actividad se mantiene durante todo el año: “El 21 de septiembre se vende bien y todos los días estamos vendiendo. De lunes a sábado, en la mañana y en la tarde”.

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