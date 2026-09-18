Los chicos adolescentes lideran la compra de flores para la Primavera

Precios y opciones para todos los bolsillos

Respecto a los costos, la vendedora indicó que para la jornada de la primavera los precios de los ramos arrancan en $8.000. Para quienes buscan opciones más imponentes, el ramo más grande puede alcanzar los $40.000.

Además de los arreglos florales, la venta individual también tiene demanda. “Flores individuales vendemos también, en $5.000 pesos la hemos estado vendiendo”, precisó.

Flores amarillas: las preferidas para la primavera

Una tendencia que se consolida año tras año es la elección de flores amarillas para recibir la primavera. El puesto de Acha y Mitre exhibe una gran variedad para satisfacer esta demanda específica. “Sale de todo, lo que son girasoles, crisantemos, astromelias, claveles, rosas”, enumeró la vendedora, destacando la amplitud de opciones.

Finalmente, si bien el 21 de septiembre representa un pico de ventas, la comerciante aclaró que la actividad se mantiene durante todo el año: “El 21 de septiembre se vende bien y todos los días estamos vendiendo. De lunes a sábado, en la mañana y en la tarde”.