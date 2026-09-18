El inicio de la primavera y el Día del Estudiante se palpitan en las calles de San Juan, donde el color y el aroma de las flores copan las esquinas más transitadas. En la previa de la celebración, los vendedores locales contaron un excelente nivel de actividad, impulsado principalmente por el público joven que busca el regalo perfecto.
Los chicos adolescentes lideran la compra de flores para la Primavera
Vendedores de San Juan destacan el buen nivel de ventas y la preferencia de los adolescentes por las flores amarillas para el 21 de septiembre.