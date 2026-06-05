Prepará una rica tarta de chocolate y avellanas con esta receta paso a paso

200 g de harina 0000
50 g de cacao en polvo amargo
100 g de azúcar impalpable
100 g de manteca fría, en cubos
1 yema
1 pizca de sal
Para el gianduja
200 g de avellanas enteras con piel
200 g de chocolate amargo 70%, picado
100 g de chocolate con leche, picado
100 ml de crema de leche
Para la ganache
150 g de chocolate amargo 70%, picado
150 ml de crema de leche
30 g de manteca
Paso a paso de la receta
- Precalentá el horno a 180°C. Distribuí las avellanas en una bandeja. Tostá 12-15 minutos, revolviendo a la mitad, hasta que la piel se desprenda y huelan intenso. Frotá en un trapo limpio para quitar la piel. Reservá 50 g enteras para decorar. Procesá el resto hasta obtener una pasta fina.
- Tamizá la harina, el cacao y el azúcar. Agregá la manteca fría y frotá con los dedos hasta obtener arena húmeda. Incorporá la yema y la sal. Amasá apenas hasta formar una bola. Envolve en film y refrigerá 30 minutos.
- Estirá la masa entre dos papeles film hasta 4 mm. Forrá el fondo del molde desmontable, pinchá con tenedor. Horneá 15 minutos a 180°C. Dejá enfriar.
- Derretí ambos chocolates con la crema a baño María o en microondas en tandas de 30 segundos. Mezclá con la pasta de avellanas hasta obtener una crema homogénea. Verté sobre la base fría, alisá. Refrigerá 1 hora.
- Calentá la crema hasta hervor suave. Verté sobre el chocolate picado, dejá reposar 2 minutos, luego mezclá hasta obtener brillo. Agregá la manteca, integrá. Dejá templar 10 minutos.
- Verté la ganache sobre el gianduja frío. Alisá con espátula inclinada para que escurra por los bordes. Decorá con las avellanas enteras reservadas.
- Llevá a la heladera mínimo 4 horas, idealmente toda la noche. Sacá 15 minutos antes de cortar con cuchillo caliente y limpio. ¡Y listo!