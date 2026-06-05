Prepará una rica tarta de chocolate y avellanas con esta receta paso a paso

Esta rica tarta es el encuentro entre la pastelería italiana y la francesa. Tiene una base de sablé de cacao que se deshace en la boca, un relleno de gianduja casero que une chocolate y avellanas tostadas en una crema densa, y una ganache brillante que cubre todo. El secreto de esta receta está en tostar las avellanas hasta que el aceite se libere y perfumen toda la cocina, y luego procesarlas con el chocolate caliente hasta obtener una pasta suave. ¡Manos a la obra!