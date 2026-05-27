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Misterio en Capital: hallaron a un hombre muerto en el predio de la exestación

El cuerpo fue encontrado en una antigua casona abandonada dentro de la misma manzana de la terminal de colectivos. La policía investiga la causa del deceso y evalúa si las heridas que presentaba el rostro fueron provocadas por el ataque de animales.

Un impactante hallazgo conmocionó las primeras horas de la mañana de este miércoles 27 de mayo. Un hombre que se encontraba en situación de calle fue encontrado sin vida en el interior de una propiedad abandonada, ubicada en el mismo predio de la Estación de Trasbordo de colectivos de la RedTulum, en Capital. La Justicia y la Policía de San Juan iniciaron una exhaustiva investigación para determinar las causas del fallecimiento y esclarecer el escenario del hecho.

El hallazgo se produjo luego de que otro hombre, quien aparentemente también pernoctaba en el lugar y compartía el espacio con el fallecido, advirtiera la situación y diera aviso inmediato a los efectivos policiales. Al arribar al sector, el personal de seguridad se topó con un escenario de extrema precariedad y un desorden generalizado en el interior de la vieja casona.

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La principal incógnita del caso gira en torno a una serie de lesiones visibles que la víctima presentaba en la zona del rostro. Según los primeros datos recabados a partir del testimonio de la persona que alertó a las autoridades, el cadáver exhibía heridas cortantes o escoriaciones, aunque por el momento los peritos forenses no han podido determinar con precisión el origen de las mismas. Una de las hipótesis más firmes que manejan los investigadores es que el cuerpo pudo haber sido atacado o alterado por animales de la zona tras el deceso, aunque no se descartan otras líneas de investigación.

Efectivos de la Policía Científica y de la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) Delitos Especiales trabajaron en el lugar para levantar rastros, asegurar la escena y proceder al traslado del cuerpo a la Morgue Judicial. Los resultados de la autopsia serán determinantes para establecer si se trató de una muerte por causas naturales, un accidente, un ataque feroz de caninos o si existió la intervención de terceras personas en el trágico desenlace.

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