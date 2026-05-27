Misterio en Capital: hallaron a un hombre muerto en el predio de la exestación

La principal incógnita del caso gira en torno a una serie de lesiones visibles que la víctima presentaba en la zona del rostro. Según los primeros datos recabados a partir del testimonio de la persona que alertó a las autoridades, el cadáver exhibía heridas cortantes o escoriaciones, aunque por el momento los peritos forenses no han podido determinar con precisión el origen de las mismas. Una de las hipótesis más firmes que manejan los investigadores es que el cuerpo pudo haber sido atacado o alterado por animales de la zona tras el deceso, aunque no se descartan otras líneas de investigación.

Efectivos de la Policía Científica y de la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) Delitos Especiales trabajaron en el lugar para levantar rastros, asegurar la escena y proceder al traslado del cuerpo a la Morgue Judicial. Los resultados de la autopsia serán determinantes para establecer si se trató de una muerte por causas naturales, un accidente, un ataque feroz de caninos o si existió la intervención de terceras personas en el trágico desenlace.