Un impactante hallazgo conmocionó las primeras horas de la mañana de este miércoles 27 de mayo. Un hombre que se encontraba en situación de calle fue encontrado sin vida en el interior de una propiedad abandonada, ubicada en el mismo predio de la Estación de Trasbordo de colectivos de la RedTulum, en Capital. La Justicia y la Policía de San Juan iniciaron una exhaustiva investigación para determinar las causas del fallecimiento y esclarecer el escenario del hecho.
Misterio en Capital: hallaron a un hombre muerto en el predio de la exestación
El cuerpo fue encontrado en una antigua casona abandonada dentro de la misma manzana de la terminal de colectivos. La policía investiga la causa del deceso y evalúa si las heridas que presentaba el rostro fueron provocadas por el ataque de animales.