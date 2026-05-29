Condenaron a un hombre por agredir y amenazar a su sobrina tras una discusión familiar

De acuerdo al relato, al llegar al lugar comenzaron a discutir y el acusado negó haber tomado las pertenencias. Sin embargo, la discusión continuó y, luego de que la víctima regresara a su vivienda, el hombre la siguió hasta el domicilio.

La damnificada escuchó entonces cómo su tío insultaba a su abuela, por lo que volvió a salir para enfrentarlo. Fue en ese momento, ya en el patio de la vivienda, cuando el acusado se acercó y le propinó un golpe de puño en el lado izquierdo del rostro.

Tras la agresión, la joven ingresó nuevamente a la casa para contarle a su abuela lo sucedido. Poco después, el hombre entró al domicilio, lanzó amenazas y arrojó el buzo que pertenecía a la víctima.

Luego del llamado al 911, efectivos policiales arribaron al lugar y entrevistaron a la damnificada, quien indicó que su tío ya se había retirado. Tras realizar recorridas por la zona, el sospechoso fue localizado en las inmediaciones y, al advertir la presencia policial, intentó darse a la fuga, aunque fue aprehendido a pocos metros.

Fuentes policiales señalaron que el procedimiento se desarrolló en un contexto de tensión y hostilidad, ya que vecinos comenzaron a arrojar piedras contra el personal policial y los móviles, situación que obligó a trasladar las actuaciones a la Unidad Operativa Centenario.

Posteriormente, el ayudante fiscal se comunicó con el fiscal de turno de la UFI Flagrancia, Dr. Cristian Gerarduzzi, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia y ordenó que la víctima fuera trasladada a UFI CAVIG para formalizar la denuncia y ser examinada por el médico legista, quien constató lesiones.