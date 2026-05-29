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Condenaron a un hombre por agredir y amenazar a su sobrina tras una discusión familiar

El acusado fue condenado a dos meses de prisión en cumplimiento condicional.

A través de un acuerdo de Juicio Abreviado entre la Fiscalía y la defensa, un hombre identificado como Luis González fue condenado a dos meses de prisión de cumplimiento condicional, además de recibir la prohibición de realizar actos molestos y/o turbatorios contra la víctima.

El hecho fue denunciado el pasado 26 de mayo de 2026 ante la UFI CAVIG. Según consta en la denuncia, la damnificada relató que alrededor de las 19 horas llegó a su domicilio y, mientras se preparaba para bañarse, su hermana de 16 años le consultó por un buzo verde con capucha que no encontraba.

Al revisar sus pertenencias, la joven descubrió que le faltaban varios objetos, entre ellos dicha prenda, por lo que decidió dirigirse al departamento de su tío, ubicado en el fondo del mismo lote, para reclamarle por los faltantes, ya que —según manifestó— anteriormente también le había sustraído efectos personales.

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De acuerdo al relato, al llegar al lugar comenzaron a discutir y el acusado negó haber tomado las pertenencias. Sin embargo, la discusión continuó y, luego de que la víctima regresara a su vivienda, el hombre la siguió hasta el domicilio.

La damnificada escuchó entonces cómo su tío insultaba a su abuela, por lo que volvió a salir para enfrentarlo. Fue en ese momento, ya en el patio de la vivienda, cuando el acusado se acercó y le propinó un golpe de puño en el lado izquierdo del rostro.

Tras la agresión, la joven ingresó nuevamente a la casa para contarle a su abuela lo sucedido. Poco después, el hombre entró al domicilio, lanzó amenazas y arrojó el buzo que pertenecía a la víctima.

Luego del llamado al 911, efectivos policiales arribaron al lugar y entrevistaron a la damnificada, quien indicó que su tío ya se había retirado. Tras realizar recorridas por la zona, el sospechoso fue localizado en las inmediaciones y, al advertir la presencia policial, intentó darse a la fuga, aunque fue aprehendido a pocos metros.

Fuentes policiales señalaron que el procedimiento se desarrolló en un contexto de tensión y hostilidad, ya que vecinos comenzaron a arrojar piedras contra el personal policial y los móviles, situación que obligó a trasladar las actuaciones a la Unidad Operativa Centenario.

Posteriormente, el ayudante fiscal se comunicó con el fiscal de turno de la UFI Flagrancia, Dr. Cristian Gerarduzzi, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia y ordenó que la víctima fuera trasladada a UFI CAVIG para formalizar la denuncia y ser examinada por el médico legista, quien constató lesiones.

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