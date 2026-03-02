Cambio brusco en horas: del calor extremo al sur con tierra y ráfagas
Tras una jornada que rozó los 39,5°C, el viento sur ingresó con ráfagas de hasta 70 km/h y una densa nube de tierra. Rige alerta amarilla en la provincia.
El viento comenzó a hacerse sentir en San Juan durante la tarde de este lunes y, tal como había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional, el fenómeno avanzó con intensidad sobre distintos puntos de la provincia. Después de dos días de calor agobiante, que este lunes ubicaron a San Juan como la jurisdicción más calurosa del país a las 18 horas con 39,5°C, el ingreso del frente sur modificó de manera abrupta las condiciones.
Durante la siesta se registraron corrientes del sector norte con velocidades de entre 35 y 50 km/h en el Gran San Juan. Sin embargo, el cambio más marcado comenzó a percibirse pasadas las 19:30 en el sur provincial. Cerca de las 20:20 el frente frío alcanzó el área metropolitana y alrededor de las 20:30 el viento rotó al sector sur con ráfagas que en el microcentro y zonas aledañas llegaron a los 70 km/h.
El fenómeno estuvo acompañado por una importante nube de tierra que redujo la visibilidad en Capital, Rawson, Pocito y Santa Lucía, además de otros sectores del Gran San Juan. En áreas descampadas, el polvo en suspensión generó una postal característica del ingreso del viento sur.
El organismo nacional mantiene vigente un alerta amarillo por vientos fuertes y tormentas para distintos departamentos, entre ellos 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil. El pronóstico indica que el área será afectada por vientos de entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 75 km/h. En zonas cordilleranas de Mendoza y el sur de San Juan se prevén vientos del sector oeste con velocidades de entre 40 y 60 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.
El ingreso del frente sur también marcó un descenso térmico significativo. Tras una jornada en la que la máxima rozó los 39°C y en algunos sectores se registraron valores cercanos a los 41°, para este martes se espera una máxima de 29°, lo que implica una baja de más de 10 grados en pocas horas.
El viento continúa soplando con intensidad en el Gran San Juan y, según las previsiones, podría reforzarse en las próximas horas antes de comenzar a disminuir durante la madrugada del martes.
Las autoridades recomiendan:
Circular con precaución por posible baja visibilidad.
Asegurar objetos en patios y balcones.
Evitar actividades al aire libre.
La jornada que comenzó con calor extremo terminó con ráfagas, tierra en suspensión y un cambio brusco de escenario. El viento ya está en San Juan… y todavía no dijo la última palabra.