Alcoholemia y tránsito: las faltas que más crecieron en San Juan

Una comparación que marca tendencia

Durante 2024, los tres juzgados de Faltas de la provincia habían registrado unas 53.000 infracciones, una cifra menor a las 70.000 de 2023, lo que representó una baja cercana al 25%. En aquel período, la reducción se vinculó con la implementación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación vecinal y la intervención de juzgados de paz, que evitaron la judicialización de ciertos casos.

Este año, sin embargo, la situación cambió. Las infracciones de tránsito —como circular sin casco, cruzar semáforos en rojo o conducir sin licencia— crecieron de manera notoria, pasando de 12.500 casos en 2023 a más de 16.000 en 2024, y con una proyección que supera ampliamente esa cifra en 2025.

Infracciones especiales y contravenciones

Las contravenciones previstas en el Código de Faltas, que incluyen actividades sin autorización, hostigamientos o amenazas, también mostraron una recuperación después de la caída registrada el año anterior. En tanto, las infracciones vinculadas a leyes especiales, como las que afectan a comercios, pubs o discotecas, descendieron de 480 en 2023 a 360 en 2024, y mantienen niveles moderados durante el presente año.

Por su parte, las causas tramitadas por la Policía Ecológica, Salud Pública y Medio Ambiente redujeron su incidencia a la mitad entre 2023 y 2024, aunque el control sobre estos sectores se mantiene activo.

El desafío: control y prevención

Con los operativos de verano aún pendientes y dos meses por delante antes del cierre de 2025, las autoridades proyectan que la provincia podría cerrar el año con cifras sin precedentes en materia de infracciones. El desafío será sostener los niveles de control sin descuidar las acciones de prevención, buscando equilibrar la seguridad vial con la resolución eficiente de las causas.

Por Gabriel Rotter.