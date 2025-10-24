"
alcoholemia

Alcoholemia y tránsito: las faltas que más crecieron en San Juan

Los juzgados de Faltas registran un fuerte aumento de causas durante 2025. Las infracciones por alcoholemia y tránsito duplicaron los números del año pasado.

Durante 2025, los juzgados de Faltas de San Juan experimentan un crecimiento sostenido en la cantidad de causas e infracciones registradas. Según datos oficiales del Ministerio de Gobierno, la proyección anual anticipa que las cifras podrían duplicar las del año anterior, marcando un récord histórico en la provincia.

Hasta el momento, las dependencias acumulan más de 15.000 infracciones de tránsito y alrededor de 34.000 causas por contravenciones. En uno de los juzgados, las actuaciones pasaron de 4.471 en 2024 a 6.263 en lo que va de este año, una diferencia que confirma la tendencia al alza en todo el sistema.

El incremento se asocia principalmente a la intensificación de los controles viales y a una política más estricta de fiscalización. Entre las infracciones más comunes se encuentran las vinculadas a alcoholemia, que mostraron un salto considerable respecto del año pasado. El aumento de los operativos permitió detectar más conductores bajo los efectos del alcohol, reflejando un escenario de mayor vigilancia en las calles.

Una comparación que marca tendencia

Durante 2024, los tres juzgados de Faltas de la provincia habían registrado unas 53.000 infracciones, una cifra menor a las 70.000 de 2023, lo que representó una baja cercana al 25%. En aquel período, la reducción se vinculó con la implementación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación vecinal y la intervención de juzgados de paz, que evitaron la judicialización de ciertos casos.

Este año, sin embargo, la situación cambió. Las infracciones de tránsito —como circular sin casco, cruzar semáforos en rojo o conducir sin licencia— crecieron de manera notoria, pasando de 12.500 casos en 2023 a más de 16.000 en 2024, y con una proyección que supera ampliamente esa cifra en 2025.

Infracciones especiales y contravenciones

Las contravenciones previstas en el Código de Faltas, que incluyen actividades sin autorización, hostigamientos o amenazas, también mostraron una recuperación después de la caída registrada el año anterior. En tanto, las infracciones vinculadas a leyes especiales, como las que afectan a comercios, pubs o discotecas, descendieron de 480 en 2023 a 360 en 2024, y mantienen niveles moderados durante el presente año.

Por su parte, las causas tramitadas por la Policía Ecológica, Salud Pública y Medio Ambiente redujeron su incidencia a la mitad entre 2023 y 2024, aunque el control sobre estos sectores se mantiene activo.

El desafío: control y prevención

Con los operativos de verano aún pendientes y dos meses por delante antes del cierre de 2025, las autoridades proyectan que la provincia podría cerrar el año con cifras sin precedentes en materia de infracciones. El desafío será sostener los niveles de control sin descuidar las acciones de prevención, buscando equilibrar la seguridad vial con la resolución eficiente de las causas.

Por Gabriel Rotter.

