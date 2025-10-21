"
Le dijo a su hija "maté a tu madre": fue condenado a 10 años de prisión

Raúl Ariel Salinas fue condenado a 10 años de prisión por intentar matar a su expareja en Chimbas. Creyó haberla asesinado y llamó a su hija para confesar el crimen.

La siesta del 26 de diciembre de 2024 marcó uno de los episodios más estremecedores de violencia de género en San Juan. En una vivienda de Chimbas, Raúl Ariel Salinas atacó brutalmente a su expareja, madre de sus hijos, con un cuchillo tipo Tramontina. La mujer sobrevivió de milagro tras sufrir múltiples heridas cortantes y golpes en distintas partes del cuerpo.

Todo comenzó en medio de una discusión dentro del domicilio. Según la investigación judicial, Salinas arrojó un vaso de vidrio al rostro de la mujer y, fuera de sí, continuó agrediéndola con el mismo vidrio roto. Luego tomó un cuchillo y la apuñaló en el cuello, la mandíbula y el brazo izquierdo.

La víctima cayó al suelo, y el agresor la arrastró del pelo hasta la vereda, dejando un rastro de sangre desde el interior de la casa hasta la acequia. Mientras le gritaba insultos y le aseguraba que iba a morir, los vecinos, horrorizados por la escena, llamaron al 911. Su rápida reacción permitió salvarle la vida: la mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson, donde debió ser intervenida y permaneció internada en terapia intensiva.

El informe médico confirmó la gravedad de las lesiones y determinó que sobrevivió de milagro. En ese momento, Salinas creyó haberla matado. Regresó a la casa y, en un acto tan macabro como desesperado, llamó a su hija mayor para decirle: “Maté a tu madre”. Esa llamada, junto a los testimonios vecinales, fue una de las pruebas más contundentes en su contra.

Durante la investigación, la Policía secuestró el arma blanca, un cuaderno donde el atacante había escrito sobre conflictos con su ex pareja, y el teléfono con el registro de la llamada. Los peritajes genéticos confirmaron la presencia de sangre de ambos en el cuchillo.

Este martes, ante el juez Maximiliano Barbera, Salinas admitió su responsabilidad y firmó un acuerdo de juicio abreviado. Así, evitó el juicio oral y fue condenado a 10 años de prisión efectiva por tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

La causa fue investigada por la UFI CAVIG, bajo la intervención del fiscal Leonardo Arancibia, quien destacó la brutalidad del ataque y el riesgo real de muerte que sufrió la víctima. El juez Barbera subrayó en la sentencia que el accionar del imputado “atentó directamente contra el bien jurídico más protegido: la vida”.

Raúl Salinas llevaba casi diez meses detenido. Tras la condena, continuará preso en el Servicio Penitenciario Provincial de Chimbas, donde cumplirá la pena impuesta.

La mujer, en tanto, continúa bajo acompañamiento psicológico y con medidas de protección vigentes. Su caso volvió a exponer la crudeza de la violencia machista y la necesidad urgente de sostener las redes de contención y denuncia.

